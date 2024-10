EdF ‍: La presse se déchaîne, Deschamps veut faire la paix

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Toujours aussi critiqué, Didier Deschamps se lasse du traitement infligé par les médias. Le sélectionneur de l’équipe de France, inquiet pour la jeune génération qui arrive chez les Bleus, a donc tenté de calmer le jeu en conférence de presse ce jeudi.

Didier Deschamps devait bien s’y attendre. Après l’annonce de la retraite internationale d’Antoine Griezmann, les regards se sont immédiatement tournés vers le sélectionneur de l’équipe de France. Nombreux sont ceux qui l’estiment responsable du départ de son milieu de terrain non choisi pour porter le brassard de capitaine, et brutalement rétrogradé pendant l’Euro 2024.

Le coach des Bleus a évidemment entendu cette nouvelle vague de critiques. Et même s’il fait souvent mine d’ignorer les commentaires, ce traitement médiatique ne le laisse pas indifférent. La preuve, Didier Deschamps a tenté de calmer le jeu avec les médias pendant sa conférence de presse ce jeudi. « Depuis un petit moment, ma fonction a toujours été exposée, a constaté l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille. Je vis avec. Après il y a des choses qui peuvent être agréables et d'autres moins agréables quand ce ne sont pas forcément des choses factuelles, ou qui ne sont pas la réalité. »

L’appel de Deschamps

« Mais je ne vais pas perdre d'énergie avec ça. Chacun a sa propre liberté de penser. Je suis habitué à ça, a poursuivi le Bayonnais. Je ne vous cache pas que s'il y avait un environnement un peu plus serein, ce serait mieux pour l'équipe de France, bien évidemment. D'autant plus qu'elle est beaucoup plus jeune. Et par expérience, les jeunes sont un peu plus sensibles à tout ce qui peut se passer parce qu'ils ont moins d'expérience. Ce qui n'a pas empêché au dernier rassemblement, sur le deuxième match face à la Belgique (2-0), de répondre présent et de faire un très bon match pour battre cette équipe. » Etant donné sa faible cote de popularité, Didier Deschamps aura du mal à inverser la tendance.