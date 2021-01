EdF : Zidane sélectionneur, Benzema en 9, l'incroyable scénario

Dans : Equipe de France.

La tenue prochaine des élections au sein de la Fédération Française de Football provoque des sorties plutôt fracassantes sur un dossier sensible.

Très bien en place, Noël Le Graët est le grand favori pour sa propre succession, notamment car les Bleus enchainent les succès, et en raison de sa relation très forte avec le sélectionneur Didier Deschamps. Les candidats cherchent donc à mettre le dirigeant breton dans les cordes, notamment sur le dossier Karim Benzema. Michel Moulin assure ainsi qu’il ferait en sorte que le buteur du Real Madrid retrouve une place chez les Bleus, quitte à aller au clash avec Didier Deschamps. De quoi inspirer un projet complètement fou à Daniel Riolo, qui verrait bien un retournement total de situation pendant le printemps.

« Le scénario fou de l’année ? Zidane se fait virer du Real Madrid en février, M. Moulin est élu président de la FFF à la place de Noël Le Graët en mars, il vire Deschamps et nomme Zidane nouveau sélectionneur des Bleus. Ensuite, Zizo rappelle Benzema en équipe de France », s’en amuse le polémiste de RMC, conforté dans son scénario par son compère Gilbert Brisbois, qui a cru bon d’ajouter que Benzema inscrirait ensuite le but décisif de la France en finale de l’Euro 2021. De quoi faire ressembler ce scénario à celui d’un univers parallèle. Pour beaucoup de raisons, mais notamment parce que le Real Madrid vient de conforter Zinedine Zidane à son poste d’entraineur jusqu’à la fin de la saison, même si une élimination en Ligue des Champions face à Bergame pourrait en effet tout changer. Et poser les premières pierres d’un incroyable retournement de situation?