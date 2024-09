Deschamps quitte la France ‍! Le cri du cœur de Dupraz

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Avec le mauvais jeu pratiqué par l'Equipe de France et les récentes déconvenues, l'avenir de Didier Deschamps comme sélectionneur est contesté. Des critiques dures et surtout excessives pour Pascal Dupraz, lequel a défendu son confrère.

Après 12 ans à la tête des Bleus, Didier Deschamps est-il en train de s'essouffler ? La question peut être sérieusement posée après une année 2024 peu réjouissante pour l'Equipe de France. Cette dernière sort d'un Euro où elle a été très décevante dans le jeu, n'ayant inscrit quasiment qu'un seul but de plein jeu. Elle a concédé quelques défaites humiliantes : en amical contre l'Allemagne en mars, contre l'Espagne en demi-finale de l'Euro et contre l'Italie vendredi. Ce revers en Ligue des Nations fut une véritable déroute collective sous fond de tensions en interne. De quoi se poser la question du maintien de Deschamps jusqu'en 2026.

La France ne mérite pas Deschamps

Cette interrogation est partagée par de nombreux supporters et journalistes. Le débat a été intense sur RMC dans les Grandes Gueules du Sport. Les intervenants comme l'ancien tennisman Julien Benneteau et l'ancien basketteur Frédéric Weis étaient d'accord pour laisser Deschamps jusqu'en 2026. Néanmoins, ils estiment que le prochain Mondial devra être le dernier pour le sélectionneur de l'Equipe de France. Un scénario qui attriste Pascal Dupraz. Dans un plaidoyer étonnant, l'ancien entraîneur de Toulouse espère que Deschamps parte tout de suite...pour trouver mieux ailleurs.

🗨️ Dupraz: "Oui, j'ai hâte de le voir à la tête d'une autre sélection prestigieuse, du Real ou du Bayern. C'est le plus grand sélectionneur. Il a une réussite incroyable. Beaucoup voudraient l'avoir. On lui fait un procès de sale gueule"



« J’ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête d’une autre sélection prestigieuse. J’ai hâte de voir Didier Deschamps à la tête du Real Madrid aussi ou le Bayern. Parce que Didier Deschamps quand il en aura terminé avec l’Equipe de France, il sera promis à cet avenir-là. C’est le plus grand sélectionneur jamais eu. Il a une réussite incroyable quand on voit le nombre de matchs qu’il gagne. J’en ai marre de cette propagande pour le voir dégager. On fait fi de tout. Je rêve de le voir gagner avec d’autres sélections parce que je pense qu’il y a d’autres sélections qui voudraient avoir Didier Deschamps. Toutes. On fait la fine bouche parce que Zidane est dans l’antichambre. […] C’est un délit de sale gueule, un délit de longévité », a t-il lâché. Pour lui, les difficultés actuelles sont temporaires et dépendent surtout des joueurs. En ce sens, il est impensable de renier le passé aussi vite et notamment le titre de champion du monde acquis en 2018.