Hervé Renard divise son salaire par 20 par amour de la France

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Un an après le Mondial au Qatar, durant lequel il avait mené l'Arabie Saoudite lors de l'exploit contre l'Argentine, Hervé Renard dirige l'équipe de France féminine. Et il adore ça.

Considéré comme un héros en Arabie Saoudite depuis le 22 novembre 2022 et la victoire de l’équipe saoudienne contre les futurs champions du monde argentins (2-1), Hervé Renard n’a pas hésité longtemps lorsqu’il a appris que le poste de sélectionneur des Bleus se libérait. Rapidement candidat pour remplacer Corinne Diacre en équipe de France, le sélectionneur saoudien a dit banco à la Fédération Française de Football, même s’il a longuement négocié avec les dirigeants de l’Arabie Saoudite pour obtenir son bon de sortie. Du côté de Riyad on n'a pas vraiment compris le choix de Renard, car ce dernier avait obtenu un salaire « saoudien » au moment de prolonger son contrat jusqu'en 2027. Mais décidé à s'installer sur le banc des Bleues, le technicien de 55 ans a fait un énorme sacrifice financier.

Hervé Renard n'en fait pas une affaire d'argent

La Tribune Dimanche révèle qu'au moment de signer son contrat avec la Fédération Française de Football, Hervé Renard a accepté que ce qu'il gagnait en Arabie Saoudite soit divisé par 20, soit un peu moins de 50.000 euros par mois tout de même. Et le sélectionneur de l'équipe de France féminine confie dans l'hebdomadaire qu'il avait prévenu les responsables de la Fédération Française de Football qu'il ne ferait pas de sa signature une affaire d'argent. « J’ai dit à la FFF que je ne discutais de rien : « Tout ce que vous me proposez m’ira ». Je ne suis pas venu pour ça. Donc, je suis là jusqu’en août 2024 et après, on verra », a confié Hervé Renard, qui refuse de se prendre la tête, conscient qu'il est que son travail sera jugé après les Jeux Olympiques de Paris, tournoi pour lequel l'équipe de France est qualifié comme pays hôte. D'ici là, les Bleues joueront encore deux matchs de la 1ère édition de la Ligue des nations, ce sera contre l'Autriche le vendredi 1er décembre à Rennes, puis au Portugal le mardi 5 décembre.