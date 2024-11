Vous n’avez pas DAZN, le nouveau tacle de Riolo

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Critiqué pour une sortie sur Corentin Tolisso, Daniel Riolo s'est lâché dans une réponse musclée à l'égard de ceux qui parlent sans voir les matchs à ses yeux.

Toujours très prolixe sur les réseaux sociaux, Daniel Riolo n’aime pas non plus être contredit. Dans le débat qu’il a lancé sur le niveau de jeu de Corentin Tolisso qui doit lui permettre de retrouver une place en équipe de France, le consultant de l’After Foot s’est vu reprocher de ne parler qu’après quelques bons matchs du milieu de terrain et son but spectaculaire à Qarabag. De quoi énerver le journaliste, pour qui il suffit de regarder les matchs de l’OL pour voir que l’ancien du Bayern Munich a pris une autre dimension depuis quelques mois, après en effet une saison précédente bien terne. Et Daniel Riolo de le faire comprendre à sa façon, en expliquant que les critiques ou les rageux ne voyaient de toute façon pas les matchs car ils n’étaient pas abonnés à DAZN. Cela lui a même permis d’aller plus loin en expliquant que quitte à pirater les matchs, ceux qui le critiquent ne devaient certainement pas le faire pour ceux de l’OL.

« Fermez là », Daniel Riolo s’emporte

C’est drôle tous ces gens qui viennent me répondre sur le sujet Tolisso. Si vs regardez ses matches vs êtes supp de l’OL. Les autres vs parlez sans regarder les matches. 😂vs n’avez pas DAZN. Et vs allez pas pirater pour voir l’OL. Donc ? Bah fermez la .. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) November 29, 2024

« C’est drôle tous ces gens qui viennent me répondre sur le sujet Tolisso. Si vous regardez ses matches vous êtes supporters de l’OL. Les autres vous parlez sans regarder les matches. Vous n’avez pas DAZN. Et vous allez pas pirater pour voir l’OL. Donc ? Bah fermez la… », a livré, un peu aigri, un Daniel Riolo pour qui personne ne peut regarder les matchs de l’OL s’il n’est pas supporter de ce club. Chacun se fera sa version, mais le consultant persiste et signe, Corentin Tolisso mérite bien d’être appelé en équipe de France à ses yeux. Le milieu de terrain a désormais comme mission de garder son nouveau pour les prochains mois puisque les prochains matchs internationaux n’auront lieu qu’en mars.