TV ‍: OL - Monaco, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Par Alexis Rose

Sèchement corrigé par Rennes lors de l’entame de la nouvelle saison de Ligue 1 la semaine passée, l’Olympique Lyonnais doit déjà se racheter pour son retour devant son public du Groupama Stadium.

Quelle heure pour OL - Monaco ?

Les supporters lyonnais avaient quitté leur équipe dans l’euphorie de la fin de saison dernière avec une qualification pour l’Europa League au bout du suspense et à l’issue d’une remontée fantastique. Mais quatre mois plus tard, le calme est revenu à Lyon et l'enflammade est bien loin après la douche 0-3 subie à Rennes dimanche dernier. Autant dire que ce premier match au Groupama Stadium contre Monaco sera déjà important pour les Gones. Il se jouera ce samedi 24 août à 17 heures. L’arbitre sera Stéphanie Frappart.

Sur quelle chaîne suivre OL - Monaco ?

Alors que DAZN a récupéré la grande majorité des matchs de la Ligue 1 à l’issue d'interminables négociations pour les Droits TV, la nouvelle chaîne du foot français ne dispose pas de tous les matchs. Puisque la rencontre du samedi après-midi, comme ce choc Lyon - Monaco, est la propriété d’une célèbre chaîne qatarie. Ce qui signifie que pour voir OL - ASM, il faudra se brancher sur beIN Sports 1.

Il va falloir s'habituer à l'affiche de la L1 (une semaine sur 2) le samedi à 17h sur beIN SPORTS 1

Samedi 24 : OL / Monaco

Commentaires : C. Josse / D. Bravo

Bord terrain : J. Ferreira

Présentation : T. Thouroude + 3 consultants pic.twitter.com/9McnC59ki1 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) August 19, 2024

Les compos probables de OL - Monaco :

Tombé de très haut en Bretagne la semaine dernière et donc relégable après une journée de championnat, Lyon est presque déjà dos au mur. Entre un mercato rendu compliqué par des finances dans le rouge et des joueurs pas forcément à la hauteur cet été, l’OL doit impérativement se rassurer dans ce gros match contre Monaco. Pour cette rencontre, Pierre Sage pourra compter sur tous ses joueurs, avec notamment le retour du capitaine Lacazette.

La compo probable de l’OL : Perri - Mata, Caleta Car, Niakhate, Abner - Caqueret, Matic, Mangala - Benrahma, Lacazette, Mikautadze.

Candidat au titre après sa très belle saison dernière, l’AS Monaco a bien débuté son exercice 2024-2025 avec un succès sur la plus petite des marges contre le promu stéphanois. Désormais, c’est un premier gros test qui attend le club du Rocher du côté de Lyon. Pas de quoi faire peur à Adi Hütter, qui aura son effectif au complet ou presque sans Coulibaly.

La compo probable de Monaco : Kohn - Vanderson, Kerer, Slisu, Jakobs - Camara, Zakaria - Minamino, Akliouche - Embolo, Balogun.