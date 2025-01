TV ‍: Lens - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Qualifié dans la douleur face aux amateurs d’Espaly en Coupe de France cette semaine, le Paris Saint-Germain veut poursuivre son sans-faute en Ligue 1 face à Lens.

Quelle heure pour Lens - PSG ?

Le club de la capitale française est toujours invaincu sur la scène nationale cette saison. Vainqueur du Trophée des Champions, toujours en lice en Coupe de France et leader incontesté en L1, le PSG veut continuer d'engranger de la confiance pour la suite de sa saison. Pour cela, Paris devra faire un bon résultat du côté de Lens. Ce match se jouera ce samedi 18 janvier à 17h00 au Stade Bollaert. L’arbitre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre Lens - PSG ?

Comme chaque week-end, la chaîne qatarie choisit la deuxième affiche de la journée. Et pour ce 18e rendez-vous de championnat et ce début de la phase retour, ce sera donc sur beIN Sports 1 qu’il faudra se brancher samedi pour voir la rencontre entre Lens et Paris. Les commentaires seront assurés par Christophe Josse et Daniel Bravo.



Les compos probables de Lens - PSG :

Auteur d’une belle saison, avec une septième place à quatre points du podium à la mi-saison, Lens veut prendre sa revanche sur Paris. Passé tout proche d’un exploit en Coupe de France, avec une défaite aux tirs au but contre les Parisiens en 32es, les Nordistes veulent faire tomber le PSG devant leur public samedi. Mais pour cela, Will Still devra faire sans El Aynaoui, Labeau Lascary, Said ou Satriano.

La compo probable de Lens : Koffi - Frankowski, Danso, Medina, Machado - Thomasson, Diouf - Sotoca, Fulgini, Zaroury - Koyalipou.

Avant d’aborder son match si important contre Manchester City en Ligue des Champions mercredi prochain, le PSG se doit de poursuivre sa bonne dynamique en Ligue 1. Histoire de laisser l’OM assez loin derrière, Paris va devoir assurer dans le Nord de la France samedi. Pour ce rendez-vous, Luis Enrique sera privé de Marquinhos.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Beraldo, Lucas Hernandez, Mendes - Lee, Ruiz, Neves - Dembélé, Ramos, Barcola.