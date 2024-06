Droits TV ‍: Canal+ et Molina détruisent la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

A l'entame de la dernière semaine du mois de juin, les clubs de Ligue 1 n'ont toujours aucune réponse sur l'argent qu'ils peuvent attendre des droits de diffusion du championnat à la télévision. Et Canal+ se tient toujours très loin du dossier.

Vincent Labrune a rendez-vous cette semaine avec une commission sénatoriale qui planche sur la financiarisation du football et c'est peu dire que le passage du président de la Ligue de Football Professionnel est très attendu. Tandis que les 18 clubs de Ligue 1 sont dans l'attente d'une solution pour la diffusion du prochain championnat, lequel commence le 16 août, l'ancien patron de l'OM parlera probablement de son projet de chaîne 100% Ligue 1 considérée comme le plan A. Tandis que le prix de 30 euros continue à choquer les amateurs de foot, Romain Molina est lui nettement plus direct concernant ce projet. Le journaliste considère que cette histoire est une pure invention pour décider Canal+ à investir dans les droits de la Ligue 1, mais le Youtubeur s'amuse de cette histoire de chaîne à 30 euros.

Canal+ ne se fera pas piéger par la Ligue 1

Droits TV : Canal+ et Netflix, la chaine 100% L1 est zappée ! https://t.co/cTSuj7LgKq — Foot01.com (@Foot01_com) June 24, 2024

Sur son média préféré, Romain Molina estime que Canal+ n'est pas à la veille de tomber dans un piège aussi grossier que la LFP tente de lui tendre. « Cette chaîne 100% Ligue 1 est un serpent de mer, même si ce n’est pas viable du tout. A la LFP, on se dit : « on va faire peur à Canal+ ». En gros, on est en train de monter la sauce comme s’ils allaient se lancer. On pense donc que Bolloré, Canal+, ils n’y connaissent rien et qu’ils allaient avoir peur du business plan de Vincent Labrune et signer un chèque. Évidemment, ce ne sera pas le cas et on remarque le plan de la Ligue de Football Professionnel et des présidents inféodés à son président. Ce n’est pas moi qui vais faire les louanges de Canal+, mais quand tu vas faire miroiter quelque chose à Canal et que derrière, tu vas signer avec Amazon, tu ne peux pas t’attendre à ce que ça se passe bien. La Ligue est en pilotage automatique et pour la première fois, il n’y a pas les politiciens pour sauver le football français. Cette chaîne de la LFP ne se fera pas, sauf si les clubs sont suicidaires », a prévenu le journaliste.