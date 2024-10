TV ‍: La Ligue 1 invisible après ce choix de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le manque de visibilité de la Ligue 1 est régulièrement pointé du doigt depuis que DAZN est le diffuseur du championnat de France, et les critiques continuent de pleuvoir à l’encontre de la plateforme anglaise.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN a été énormément critiqué il y a quelques semaines en raison de son tarif. La plateforme a pris conscience qu’elle avait sans doute exagéré en proposant un abonnement à 40 euros par mois sans engagement pour suivre le championnat de France et a proposé plusieurs offres promotionnelles pour permettre aux consommateurs de s’abonner à 19 euros par mois. Un tarif plus cohérent mais qui peine à convaincre le plus grand nombre puisque selon les derniers échos de L’Equipe, seuls 500.000 fans de foot en France se sont abonnés à DAZN. Et ces derniers jours, un nouveau choix de la part du diffuseur de la Ligue 1 fait débat, celui de supprimer de sa chaîne YouTube tous les résumés des matchs.

DAZN ne propose plus les résumés sur YouTube

Cette réactivité de DAZN sur la plateforme de vidéos avec des résumés assez longs et rapidement mis en ligne faisait pourtant l'une des forces de DAZN. Mais ces résumés ne sont plus disponibles, comme l’a souligné sur X le compte influenceur @PrinceduParc. « La Ligue 1 est invisibilisé ! Je crois que DAZN a supprimé tous ses résumés des matchs de Ligue 1 sur YouTube (sûrement pour forcer l'abonnement)... Et c'est quand même DINGUE de constater qu'on arrive en novembre et la Serie A n'est plus diffusé en France. C’est pathétique » a publié le compte X. Le compte Youtube de DAZN ne propose effectivement plus aucun résumé des matchs de Ligue 1, pour une raison qui n’a pas été communiquée par la chaîne.

Les fans de foot qui n’avaient pas franchi le cap en refusant de s’abonner et qui comptaient sur les résumés vidéos de DAZN risquent donc de faire le grimace, même s’il est toujours possible de revoir tous les buts des matchs de Ligue 1 sur le compte YouTube de la LFP ou sur Free. Cette décision ne va en tout cas pas dans le sens d’une exposition plus importante du championnat, ce que l’on peut regretter.