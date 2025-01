TV ‍: Des clubs complices du piratage, la LFP attaque

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dans un contexte de droits TV en berne, le piratage obsède clairement la LFP. L'instance multiplie les efforts pour contrer les pirates et protéger sa Ligue 1. Elle enjoint les clubs à l'aider, après avoir repéré du laxisme chez certains d'entre eux.

La Ligue 1 va t-elle subir un séisme dévastateur en 2025 ? Les 12 mois qui arrivent sont cruciaux pour les finances des clubs puisqu'ils pourraient être les derniers avec DAZN comme diffuseur du championnat. La plateforme britannique peut légalement stopper son contrat à la fin du mois de décembre si son nombre d'abonnés n'est pas satisfaisant. Avec une estimation à 500 000 clients chez DAZN pour le moment, ce scénario est très réaliste. Un échec sans doute dû à la mauvaise stratégie marketing du groupe en France. Cependant, le piratage joue aussi un rôle prépondérant dans ces résultats décevants.

Les clubs avertis par écrit concernant le piratage

L'Hexagone a largement succombé aux différentes méthodes illégales pour regarder la Ligue 1. La LFP s'investit grandement pour contrer cette pratique, faisant de plus en plus recours à la justice pour éliminer les sites pirates incriminés. Cependant, elle estime que sa lutte sera plus efficace si tous les acteurs du football français jouent le jeu. Ainsi, selon RMC Sport, elle a écrit ce mercredi à tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Les 36 équipes sont tenues « d'être super attentives aux partages de liens illégaux » au sein de leur communauté de supporters et de « modérer » si besoin.

✍️ Face à la croissance des visionnages illégaux des matchs de championnat, la Ligue a décidé d'écrire aux clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les alerter face à ce fléau.https://t.co/TeF2hj6VYC — RMC Sport (@RMCsport) January 11, 2025

Cette réflexion vient d'une observation de beIN Sports. La chaine qatarie a remarqué le partage de liens pirates dans les commentaires de certaines publications de l'Olympique Lyonnais notamment. DAZN se plaint aussi régulièrement du laxisme des clubs français sur la question. Autant dire que le message devrait être écouté par les clubs dans les prochaines semaines. Les formations françaises jouent leur survie financière et nombre d'entre elles paieront cher un possible départ de DAZN.