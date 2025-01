TV ‍: Brest - OL, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à un match poussif contre la lanterne rouge Montpellier la semaine dernière au retour de la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais va devoir afficher un meilleur visage contre Brest pour continuer sa belle série.

Quelle heure pour Brest - OL ?

Désormais installé dans le Top 5 du championnat de France, le club rhodanien a l’ambition d’y rester voire même de grimper sur le podium durant la deuxième partie de saison. Mais pour cela, l’OL va devoir faire un gros match à Brest. Cette rencontre se disputera ce samedi 11 janvier à 17h00 au Stade Francis Le Blé. L’arbitre sera Eric Wattellier.

Sur quelle chaîne suivre Brest - OL ?

Contrairement au PSG ou à l’OM qui seront diffusés sur DAZN, le match de Lyon contre le Stade Brestois 29 sera retransmis sur beIN Sports 1. Sur la chaîne qatarie, les commentaires de ce match important entre deux clubs européens seront assurés par Christophe Josse et Daniel Bravo.

Brest / OL sur beIN SPORTS 1 ce samedi à 17h.

Commentaires : C. Josse et D. Bravo

Bord terrain : @JferreiraBeIN

Présentation : @ThomasThouroude pic.twitter.com/Ed8u1O5iBp — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 9, 2025

Les compos probables de Brest - OL :

Très bien classés en Ligue des Champions avant les deux dernières journées et toujours en lice en Coupe de France, Brest est par contre plus en difficultés en L1 cette saison. Défait face à Angers pour sa reprise en 2025 la semaine passée (0-2), le SB29 est douzième du championnat avec quatre points d’avance sur la zone rouge. Autant dire que Brest va devoir marquer des points assez vite pour ne pas subir la pression du maintien. Pour cela, l’équipe d’Eric Roy espère bien contrecarrer les plans de l’OL, sans Locko, Lees-Melou, Martin, Coulibaly ou Le Cardinal.

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Haidara - Camara, Fernandes, Magnetti - Sima, Ajorque, Del Castillo.

Cinquième de L1, l’OL n’a plus que deux points de retard sur le podium. Mais pourquoi pas franchir le cap de la phase aller le plus haut possible ? Pour cela, Lyon devra faire un bon résultat en Bretagne samedi après-midi, face à un adversaire de calibre européen. Pour mener à bien sa mission, Pierre Sage devra composer sans Zaha, Diawara, Akouakou (forfaits), Molebe (Gambardella) ou Adryelson (mercato).

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland Niles, Mata, Caleta Car, Tagliafico - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana.