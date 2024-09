LOSC-PSG ‍: Le 2e but lillois était bien hors-jeu

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Depuis dimanche, le LOSC estime avoir été victime d'une injustice face au PSG. Le deuxième but lillois a été refusé pour un hors-jeu mais la VAR n'avait pas pris en compte la touche de balle de Meunier. Une erreur de jugement finalement anecdotique.

Le LOSC s'est-il fait voler un match nul contre le PSG dimanche soir ? C'était le sentiment de l'état-major nordiste après la rencontre perdue 1-3. A 1-2, le LOSC avait égalisé sur coup-franc via Tiago Santos. Le but a été annulé par la VAR puisque le latéral portugais était en position de hors-jeu sur la remise de Benjamin André. Néanmoins, il apparaît clairement que Meunier touchait le ballon après André et que cela pouvait remettre en jeu Santos. La VAR a omis cette phase, ce qui a engendré la colère d'Olivier Létang et de Bruno Génésio. L'entraîneur de Lille questionnait l'utilité de la VAR après une telle erreur.

Santos est bel et bien hors-jeu

Finalement, plus peur que de mal : le LOSC n'a pas été lésé par la VAR. La direction de l'Arbitrage a revisionné les images concernées et, selon le journal Le Parisien, le but nordiste devait bien être annulé. Tiago Santos est derrière Lucas Beraldo sur la touche de balle de Thomas Meunier. « Nous avons souhaité revisionner les images en les retraitant telles qu’elles auraient dû l’être pendant la rencontre. Au moment de la déviation de Thomas Meunier vers Thiago Santos, l’image est formelle : le joueur est toujours hors-jeu. La réalité de l’image, in fine, est que la décision était la bonne », a communiqué l'ancien arbitre Amaury Delerue, manager-instructeur des arbitres de Ligue 1.

Lille-PSG (1-3) : la vidéo qui prouve que le but refusé à Tiago Santos était bien hors-jeu

➡️ https://t.co/LAwyBss2Lc pic.twitter.com/ju61wuNwFq — Le Parisien | PSG (@le_Parisien_PSG) September 3, 2024

Cependant, Delerue reconnaît que la VAR a commis une erreur manifeste dans le traitement des images, se précipitant dans sa décision. « Il y a eu un traitement trop hâtif de la part de l’assistant vidéo, qui n’a pas pris en compte la déviation de Meunier sur la trajectoire de la balle. Elle crée une nouvelle situation de lecture du hors-jeu, donc le process VAR n’a pas été respecté jusqu’au bout à l’instant T », a admis Amaury Delerue auprès du Parisien. L'ancien arbitre a livré ses conclusions à Bruno Génésio. De quoi dégonfler la polémique et rappeler que la VAR reste le fruit d'un travail d'êtres humains, lesquels doivent être le plus méticuleux possible pour en faire le meilleur usage.