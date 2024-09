LFP ‍: Linette veut humilier Labrune avec ce plan

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est mardi qu'aura lieu l'élection pour désigner le président de la Ligue de Football Professionnel. Si Vincent Labrune est le grandissime favori, Cyril Linette souhaite pouvoir porter un coup brutal à l'actuel patron de la LFP.

Favori pour se succéder à la tête de la Ligue de Football Professionnel, Vincent Labrune sait cependant que le scrutin en deux parties peut réserver des surprises, lui qui avait été élu à la surprise générale face à Michel Denisot en 2020. L'ancien président de l'OM pense avoir l'avantage lors du vote du conseil d'administration, qui décidera du choix final, il y aura un rendez-vous avant et c'est là que Cyril Linette pense pouvoir démontrer à Vincent Labrune qu'il n'est plus le véritable numéro 1. En effet, avant le conseil d'administration, l'assemblée générale doit élire les différents représentants et c'est dans ce cadre que Linette sera opposé à Vincent Labrune et Karl Olive, même si les trois sont certains de rejoindre le conseil d'administration à la LFP comme membres indépendants.

Linette veut avoir plus de voix que Labrune au premier vote

Autrement dit, il sera possible pour l'ancien journaliste de Canal+ de recueillir plus de suffrages que Labrune, et de finir symboliquement devant son adversaire, même si cela n'empêchera pas ce dernier de continuer sa route. Car lors du second vote, au sein du CA, l'actuel président de la Ligue de Football Professionnel aura très certainement de nombreux supporters. Mais, avec une victoire symbolique lors du premier vote, Cyril Linette montrerait alors à son adversaire qu'il n'est plus vraiment l'homme fort du football professionnel. A moins que finalement, dans un retournement de situation auquel personne ne croit vraiment dans les médias, les présidents des clubs de Ligue 1 renversent la table et décident que finalement les idées de Linette valent la peine d'être mises en application.