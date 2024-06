LFP ‍: Christophe Bouchet lâche une info choquante

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue de Football Professionnel est plus que jamais sous le feu des critiques. L'instance n'arrive toujours pas à trouver preneur concernant les droits tv de la Ligue 1 et de la Ligue 2...

La LFP est empêtrée dans la question des droits tv et commence à franchement inquiéter. Vincent Labrune n'arrive pas à trouver preneur, alors que BeIN Sports n'est plus très chaud à l'idée de dépanner le football français. Il se dit même que face à l'ampleur de la crise, la Ligue pourrait créer sa propre chaine. En attendant d'en savoir plus, la LFP continue de s'enliser dans la polémique. Et cette fois-ci, cela concerne son futur déménagement... Le siège de l'institution ne se trouvera en effet plus au 6 rue Léo Delibes dans le 16e arrondissement de Paris mais au 34-36 boulevard de Courcelles dans le 17e.

La LFP ne regarde pas les dépenses...

En juin, donc, ⚠️ #LFP va déménager... coût de l'opération pour cet immeuble : 130 M€ soit plus de 40.000 €/m2. Vous avez bien lu = 40.000 euros. A ce prix, il y aura du marbre et la vue sur le parc Monceau. Utile pour négocier #droitsTV ? @SirOughourlian @GROUPENICOLLIN 🙈 pic.twitter.com/5BYK0b4qWl — Christophe Bouchet (@ch_bouchet) June 3, 2024

Ces dernières heures, Christophe Bouchet a d'ailleurs été l'auteur d'un post assez acerbe sur le sujet via son compte X. En cause ? Le prix déboursé par la LFP, jugé exorbitant alors que la Ligue a plus que jamais du mal à négocier pour les droits tv du championnat de France. « En juin, donc, la LFP va déménager... coût de l'opération pour cet immeuble : 130 millions d'euros, soit plus de 40.000 €/m2. Vous avez bien lu = 40.000 euros. A ce prix, il y aura du marbre et la vue sur le parc Monceau. Utile pour négocier les droits tv ? », a indiqué l'ancien président de l'OM, assez stupéfait par l'image renvoyée par la Ligue de Football Professionnel. Alors que Vincent Labrune espérait négocier la Ligue 1 pour 1 milliard d'euros, le montant final en sera très loin. Si jamais les droits trouvaient preneurs à un montant acceptable, ce qui ne parait plus si sûr au fil des semaines. Et ce n'est pas le récent départ de Kylian Mbappé au Real Madrid qui arrangera quoi que ce soit.