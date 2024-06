Droits TV ‍: Le foot français à genoux, Canal+ lâche une offre XXS

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Toujours aucun accord en approche pour la diffusion des droits de la Ligue 1 la saison prochaine. Canal+, en position de force, compte bien donner le coup de grâce dans les prochains jours.

A désormais un peu plus de deux mois de la reprise du championnat de Ligue 1, le football français n’a toujours pas de diffuseur, et l’annonce du report de l’assemblée générale de la LFP à la fin du mois de juin confirme que ce problème commence à passer le cap de la grosse inquiétude, et n’est pas loin de semer la panique. L’accord pour le plan A, qui permettrait à BeIN Sports de racheter les matchs, de le faire distribuer par Canal+ qui aurait rallongé au bout pour pouvoir en bénéficier dans ses offres, n’a pour le moment pas débouché sur une finalisation du deal. La chaine de Vincent Bolloré est accusée de ne rien faire pour permettre à un accord de voir le jour, se vengeant de la période post-Mediapro qu’elle n’a clairement pas digérée.

Droits TV : La Ligue 1 supplie Canal+ de négocier https://t.co/7W36DERLDt — Foot01.com (@Foot01_com) June 3, 2024

La menace de la création express d’une chaine de la LFP qui négocierait de gré à gré avec les FAI pour la distribution semble illusoire étant donnée le timing très serré, et le principal espoir de Vincent Labrune reste que tout le monde parvienne à s’arranger. C’est la solution qui se dessine selon L’Equipe, qui confirme ce mardi que l’accord autour de 700 millions d’euros par an pour la diffusion de la Ligue 1 en France ne sera pas bouclé. Cela aurait pu permettre d’atteindre 850 ME pour l’ensemble des droits avec l’international, mais ce ne sera pas le cas.

Canal+, un accord royal

Canal+ est en train de tirer un éventuel accord avec le bas, et pourrait donc faire baisser le prix total afin de récupérer à la fois l’accord de distribution avec BeIN Sports et de diffuser sur ses antennes un match par journée au passage révèle L'Equipe ce mardi. Ce serait bien évidemment celui du dimanche soir, celui qui fidélise les clients et fait les meilleures audiences. Un prix abordable, un accord avec BeIN Sports pour ne quasiment rien mettre de sa poche et la diffusion du meilleur match de la journée, Maxime Saada pourrait bien se laisser tenter par cette formule qui lui ferait clairement conserver sa mainmise sur le football français, tout en ayant la certitude de ne pas se couper de la Ligue 1. Avec en bonus le fait de ne pas relancer d’éventuels concurrents comme Amazon Prime ou DAZN, qui ne désespèrent pas de récupérer quelques affiches si jamais la LFP venait à revenir vers eux à court de solution.