Droits TV ‍: Ecarté par Canal+, il veut virer Labrune

Par Claude Dautel

Le président de la Ligue de Football Professionnel focaliser de nombreuses critiques dans le dossier de la vente des droits de diffusion de la Ligue 1. Et certains pensent que Vincent Labrune devra partir une fois l'affaire réglée.

A désormais moins de deux mois du début de la saison de Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel n'a toujours pas trouvé de diffuseur et cela commence à provoquer un profond malaise au sein des 18 clubs engagés dans le championnat. Pour l'instant, et dans l'attente de l'assemblée générale de la LFP reportée en fin de mois, les dirigeants des équipes de Ligue 1 restent solidaires avec Vincent Labrune, estimant que ce dernier était l'homme qu'il fallait pour négocier avec Beinsports, DAZN, Canal+ et les autres chaînes susceptibles d'acquérir les droits de la L1. Une telle unanimité étonne de nombreux observateurs extérieurs, lesquels ne se gênent pas pour dire tout le mal qu'ils pensent de l'actuel patron de la Ligue et ancien président de l'OM. Pierre Ménès, débarqué par Canal+ en 2021.

Labrune soutenu par les clubs de Ligue 1, il est sidéré

Dans son émission sur Youtube, l'ancien consultant de Canal+, n'a aucune tendresse avec Vincent Labrune, qu'il accuse d'avoir tout plombé dans ce dossier. « Tout ce qui se passe là est tellement prévisible. Rappelez vous quand Vincent Labrune avait claironné que les droits TV valaient 1 milliard d’euros, j’avais ri jaune. On a quand même une démonstration d’incompétence assez vertigineuse et tout cela avec la bénédiction des présidents des clubs de Ligue 1 qui sont là et qui gobent tout ce que dit Labrune. Maintenant, on parle de 500ME plus les droits internationaux, c’est-à-dire la proposition faite par DAZN, il y a quelques mois. C’est n’importe quoi. C’est de la mauvaise gestion, mais après, il ne faut pas s’étonner. Le championnat a perdu Messi, Neymar et Mbappé depuis un, il est évident que cela ne donne plus le même éclat au championnat. Je ne suis pas certain que le PSG fera autant rêver la saison prochaine. Gouverner c’est prévoir, Vincent Labrune n’a jamais fait d’étincelles à la tête de l’OM et il n’en fait pas beaucoup à la tête de la LFP. Il faudra tirer les conséquences de ce grave échec », a prévenu Pierre Ménès, visiblement agacé de voir que le patron de la Ligue n'est pas remis en cause par ceux qui l'ont élu à ce poste.