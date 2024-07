Droits TV ‍: Cette erreur fatale de DAZN le sidère

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, DAZN est méconnu en France et son pari sera de réussir à s’imposer comme un acteur majeur auprès des consommateurs dans les mois à venir.

Déjà implanté en Italie, en Allemagne et en Espagne, DAZN a fait son arrivée sur le marché français en raflant huit matchs par journées de Ligue 1. Ce week-end, un accord a été trouvé avec la LFP pour 400 millions d’euros tandis que BeIN Sports diffusera le neuvième match (la meilleure affiche une semaine sur deux) contre 100 millions d’euros. DAZN va maintenant devoir se mettre en ordre de marche pour proposer aux fans de foot en France une bonne distribution auprès des opérateurs et possiblement de Canal+. L’objectif du « Netflix du sport » est clairement de s’implanter dans la durée en France en s’imposant comme un acteur incontournable auprès des consommateurs.

Droits TV : Canal+ va trancher pour la Ligue 1 https://t.co/KP7Xit9G40 — Foot01.com (@Foot01_com) July 17, 2024

Mais pour atteindre cet objectif, il aurait été beaucoup plus cohérent d’acheter 100% des droits TV de la Ligue 1 selon Nicolas Rotkoff, ancien responsable des acquisitions d’Altice. Selon ce spécialiste interrogé par L’Equipe, DAZN a commis une grosse erreur en acquérant les droits TV de seulement huit matchs de Ligue 1 par journée. « Avoir toute la L1 au même endroit a une vraie valeur, que l'on perd si on laisse un match, et encore plus si c'est un top match laissé à un concurrent. C'est toujours un atout d'avoir 100 % d'un produit, surtout quand vous êtes un nouvel entrant » explique Nicolas Rotkoff dans L'Equipe avant de poursuivre.

DAZN avait tout intérêt à acheter toute la Ligue 1

« Voilà pourquoi je m'étais battu pour avoir la totalité des Coupes d'Europe (2018-2021) pour RMC Sport. Cette fois, il n'y a plus de case fixe pour le détenteur des matches, cela va devenir un casse-tête pour se repérer... Va expliquer aux gens quelle rencontre est chez toi ! En marketing et en communication, ce n'est pas évident. Si l'offre est chère et pas claire, cela sera compliqué » a prévenu l’ancien dirigeant d’Altice, convaincu que DAZN avait tout à gagner en proposant un peu plus d’argent pour récupérer la totalité des matchs, plutôt que d’en laisser un à BeIN Sports afin de faire une économie d’une centaine de millions d’euros. L’avenir nous dira maintenant comment DAZN va s’y prendre pour s’imposer chez les fans de foot en France et cela malgré un tarif d’abonnement jugé excessif (30 à 40 euros) même si le géant britannique n’a pas encore officiellement communiqué à ce sujet.