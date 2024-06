Droits TV ‍: Canal+ est seul et raflera toute la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Le silence est total du côté de la Ligue de Football Professionnel au moment où tout le monde se demande comment va se finir le dossier des droits de diffusion de la Ligue 1. Canal+ n'a jamais autant semblé en position de force.

Maxime Saada, le grand patron de Canal+, s'est défendu il y a quelques semaines de vouloir être le « fossoyeur » de la Ligue 1. Une petite phrase qui ne doit évidemment rien au hasard, ce dernier étant toujours très habile en matière de communication. Mais au moment où commence l'Euro 2024 en Allemagne, les 18 clubs de l'élite du football français ne savent pas ce qu'ils toucheront des droits TV, pas plus qu'ils ne sauront où les matchs du championnat seront diffusés à partir du 16 août prochain. Pour de nombreux spécialistes des droits sportifs, les avis concordent, à savoir que le projet de chaîne 100% Ligue 1 monté par la LFP n'est qu'un leurre, mais qu'une seule chaîne peut sauver la L1, c'est Canal+. Très sévère avec Vincent Labrune, dont il pense qu'il doit partir et vite, Pierre Maes voit dans la chaîne cryptée le seul vrai candidat sérieux à l'acquisition du championnat jusqu'en 2029.

Canal+ se frise les moustaches avec la L1

S'exprimant sur Linkedin, le consultant international en droits tv du sport, auteur notamment de « La Ruine du Foot Français » et « Le Business des Droits TV du Foot », ne croit plus du tout dans ce que dit la LFP et voit en Canal+ le seul vrai candidat sérieux dans ce dossier des droits de diffusion de la Ligue 1. « Aujourd'hui, tous les signaux sont au rouge : les diffuseurs, y compris les GAFA, se détournent du produit Ligue 1 les uns après les autres, au point que la Ligue envisage aujourd'hui de créer sa propre chaîne. N'en croyez pas un mot hein, c'est juste un bon gros coup de bluff à l'ancienne pour tenter de faire fléchir CANAL+ , dernier candidat en lice même s'il s'en défend. La communication hors sol de certains présidents de club s'en prenant frontalement à Canal+ reflète une position figée dans le passé, où il suffisait de jeter les droits sur le marché pour en voir le prix s'envoler. C'est fini, Messieurs, toutes les ligues en Europe font face à des monopoles côté diffuseurs et n'ont plus d'autre choix que de se montrer humble, pragmatique (et poli) pour tenter de trouver un deal où les droits ne descendront pas trop », prévient Pierre Maes, qui pense que la Ligue 1 doit comprendre que l'âge d'or des droits TV était probablement à conjuguer au passé. Pas facile quand il y a encore un an, le président de la Ligue évoquait 1 milliard d'euros par an pour les clubs de L1.