Avant le Clasico, Mbappé se chauffe face au PSG

Kylian Mbappé réclame toujours une énorme somme d’argent à son ancien employeur du Paris Saint-Germain. Le litige entre les deux parties sera définitivement tranché par la Ligue, ce vendredi 26 octobre.

Kylian Mbappé joue gros dans les prochains jours. Déjà, le Real Madrid affronte le FC Barcelone pour le choc tant attendu et l’attaquant français aura à cœur de briller pour son premier Clasico. En dehors des terrains, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain serait dans le viseur de la justice suédoise, selon la presse scandinave, après la plainte d’une femme pour agression sexuelle et viol à Stockholm il y a deux semaines lors de l’escapade nocturne de Mbappé dans la capitale suédoise. Mais ce n’est pas tout, puisque dans le même temps ou presque, la commission paritaire des recours de la LFP s’est réunie le lendemain de ces accusations pour entendre l’avocate du joueur et le PSG dans le litige qui oppose les deux parties. Mbappé réclame toujours 55 millions d’euros correspondant à des primes et des arriérés de salaires impayés par son ancien employeur.

Comme le rapporte Le Parisien ces dernières heures, la décision finale de la commission paritaire des recours de la LFP est attendue ce vendredi 26 octobre. Pour rappel, la commission juridique de la LFP avait de son côté proposé une médiation qui a été refusée par le joueur de 25 ans, ce qui avait incité l’instance à obliger le club parisien à payer les 55 millions d’euros à son ancien employé sous huitaine. Le PSG avait alors décidé de faire appel auprès de la commission paritaire. Dans un contexte extra-sportif désormais lourd pour l’ancien monégasque, la décision finale qui doit tomber d’ici quelques jours va mettre fin à un interminable feuilleton. Du moins aux yeux de la Ligue avant une éventuelle case judiciaire. Kylian Mbappé avait quitté le PSG après sept saisons mais est en froid avec son ancien président Nasser Al-Khelaïfi qu’il n’avait d’ailleurs pas remercié lors de l’annonce officielle de son départ sur les réseaux sociaux en mai dernier.