Bulka vendu une fortune, Nice ne s’y attendait pas

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Pour sa première saison en tant que titulaire indiscutable, Marcin Bulka a crevé l’écran à Nice à tel point que l’international polonais se retrouve très courtisé et pourrait être vendu un pactole par le club azuréen.

Marcin Bulka fait indiscutablement partie des meilleurs gardiens de Ligue 1 sur la saison 2023-2024 et les prestations de l’international polonais ne sont pas passées inaperçues en Europe. Deux ans après son transfert à Nice en provenance du Paris Saint-Germain, le gardien de 24 ans a atteint un excellent niveau. Sélectionné par Michal Probierz pour disputer l’Euro 2024 avec la Pologne, Marcin Bulka pourrait être perturbé par les tractations autour de son avenir. Et pour cause, le média Meczyki dévoile que deux cadors européens sont sur les rangs pour s’attacher les services de Bulka, que Nice n’avait initialement pas prévu de vendre.

Officiel : Florian Maurice et Franck Haise à Nice ! https://t.co/Nh929DdYNL — Foot01.com (@Foot01_com) June 6, 2024

L’AC Milan est intéressé en cas de départ de Mike Maignan, mais c’est surtout Newcastle qui fait le forcing pour s’attacher les services de Bulka afin d'en faire le digne successeur de Nick Pope. Les Magpies ont flashé sur Bulka à tel point que les propriétaires saoudiens de Newcastle sont prêts à mettre 25 millions d’euros sur la table pour s’attacher ses services. Un sacré chèque que Nice aura beaucoup de mal à refuser pour un joueur ayant été recruté pour seulement 2 millions d’euros. La plus value est très belle et à n’en pas douter, le Gym pourrait être tenté de vendre son gardien, lequel sera de son côté très flatté de l’intérêt d’un club de Premier League. Personne ne s’y attendait donc à Nice mais contre toute attente, le départ de Marcin Bulka a de vraies chances de prendre forme.