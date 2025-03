Nice ‍: Evann Guessand dit non à l’OM pour une terrible raison

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Meilleur buteur de Nice cette saison avec 11 buts en Ligue 1, Evann Guessand aurait pu faire le bonheur de l’OM, mais l’international ivoirien a refusé les avances du club phocéen il y a plusieurs années.

Personne ne s’attendait à une telle progression et pourtant, Evann Guessand s’est bel et bien imposé comme l’un des meilleurs attaquants en Ligue 1. Auteur de onze buts en championnat en 2024-2025, l’international ivoirien est l’un des artisans majeurs de l’actuel deuxième place du Gym. Fort dans les duels, rapide et efficace devant les buts, celui qui avait été prêté un an à Nantes lors de la saison 2022-2023 marque les esprits. Et un club voisin peut s’en mordre les doigts… à savoir l’Olympique de Marseille. Effectivement, le club olympien avait tenté sa chance il y a de longues années, au tout début de la formation d’Evann Guessand, pour récupérer le joueur.

Evann Guessand révèle pourquoi il a recalé l'OM

Le joueur africain le plus 𝗗𝗘́𝗖𝗜𝗦𝗜𝗙 cette saison en Ligue 1, une nouvelle fois buteur : Evann Guessand. 🇨🇮🫡 pic.twitter.com/H8pcQkoDrY — 🏆 Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) March 14, 2025

Mais dans une interview accordée à DAZN, le buteur de 23 ans a révélé pourquoi il n’avait pas choisi Marseille. « Parce qu'à ce moment-là, ils ne faisaient pas jouer les jeunes » a brutalement répondu Evann Guessand, avant de poursuivre. « Marseille me voulait mais ce n'était pas un bon projet pour moi parce que je ne sais pas si j'en serai sorti pro. C'est ça l'objectif quand on va dans un club. Nice faisait plus jouer les jeunes. Maintenant, c'est ma maison » a expliqué le numéro 69 du Gym. Autrement dit, l’Olympique de Marseille a tout simplement payé sa mauvaise réputation de l’époque en ce qui concernait les jeunes joueurs. Un terrible échec pour le club olympien qui, depuis, a tenté de réparer ses erreurs dans ce domaine en lançant des jeunes tels que Bilal Nadir ou Robinio Vaz par exemple. Mais le club olympien reste en retrait dans le domaine de la formation et de la post-formation, ce qui laisse de gros regrets aux dirigeants et aux supporters olympiens quand on voit le destin d’un joueur comme Evann Guessand.