Todibo après Thuram, la Juve ne lâche pas Nice

Après avoir recruté Khephren Thuram à Nice pour 20 millions d’euros, la Juventus Turin s’attaque à Jean-Clair Todibo. Le défenseur français du Gym est la cible n°1 de la Vieille Dame en défense centrale.

Ces prochains jours, la Juventus Turin pourrait faire affaire avec le Paris Saint-Germain en lui vendant son défenseur espagnol Dean Huijsen. Le natif d’Amsterdam est une cible sérieuse du PSG et ce départ va permettre à la Juventus Turin d’accélérer sur un autre dossier en défense centrale. A en croire les informations de Fabrizio Romano, le club turinois est très intéressé par Jean-Clair Todibo. Quelques jours seulement après avoir officialisé le transfert de Khephren Thuram pour 20 millions d’euros, la Juventus Turin se lance sur un nouveau joueur de Nice. A en croire le spécialiste du mercato, Jean-Clair Todibo a d’ores et déjà donné son feu vert à Thiago Motta pour rejoindre le club turinois, qui en fait plus que jamais sa cible prioritaire en défense centrale.

Les discussions ont d’ailleurs commencé entre les deux clubs, qui entretiennent de très bonnes relations. La Juventus Turin a tâté le terrain pour obtenir un prêt avec obligation d’achat mais à priori, il faudra plutôt un transfert sec pour convaincre Nice. Le journaliste rappelle que les dirigeants azuréens ont refusé il y a quelques jours une proposition importante de West Ham, qui s’élevait à 35 millions d’euros. La Juventus Turin va donc devoir s’aligner au minimum sur cette somme si elle veut avoir un mince espoir de rafler la mise. Du côté niçois, on ne souhaite pas brader Jean-Clair Todibo et on a surtout aucune raison de le faire puisque le contrat du natif de Cayenne court jusqu’en 2027.

⚪️⚫️🇫🇷 Jean-Clair Todibo, keen on move to Juventus as he's open to joining the club.



Juve have discussed loan with mandatory buy clause as initial proposal but OGC Nice already rejected €35m from West Ham.



Dean Huijsen, expected to leave Juve; it could help with profit. pic.twitter.com/qryUGicRK8