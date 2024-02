L1 ‍: Un retour au Barça, Todibo fait trembler Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Excellent depuis le début de la saison, Jean-Clair Todibo s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 à son poste et comme un prétendant sérieux à l’Equipe de France en vue de l’Euro.

Auteur d’une saison monstrueuse sous les couleurs de l’OGC Nice, Jean-Clair Todibo fait partie des joueurs niçois qui seront extrêmement courtisés lors du prochain mercato estival. A l’instar de Khephren Thuram, l’international français a une très belle valeur marchande au vu de ses prestations mais également de son âge. A seulement 24 ans, Todibo s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 et plait énormément à l’échelle européenne. L’été dernier, son nom a été associé à plusieurs cadors de Premier League et sans aucun doute, ce sera de nouveau le cas en juin prochain. Un potentiel retour au FC Barcelone pourrait également être évoqué pour Jean-Clair Todibo, lequel a ouvert la porte à cette possibilité dans une interview accordée à Canal +.

« Retourner à Barcelone ? Pourquoi pas ? Je ne regrette pas du tout mon expérience (2019-2021). J'ai beaucoup appris de Gérard Piqué, Samuel Umtiti, Clément Lenglet ... Cela m'a fait du bien. J'ai découvert le très, très haut niveau. Je n'ai pas eu les minutes souhaitées parce qu'il y avait de très, très grands joueurs devant moi. J'avais aussi un entraîneur, Ernesto Valverde, qui était sous pression, avec des supporters qui mettaient beaucoup de pression, donc c'était normal qu'il aligne Gérard Piqué au lieu d’un jeune homme de 19 ans sans expérience » a reconnu Jean-Clair Todibo, plein de lucidité et de sagesse au moment d’évoquer son passage au FC Barcelone. Sans regrets ni amertume, l’actuel défenseur de Nice semble ouvert à un retour en Catalogne. Une prise de position qui ne laissera sans doute pas insensible l’état-major barcelonais, surtout quand on sait que Araujo ou encore Koundé seront très courtisés l’été prochain et sont susceptibles de faire leurs valises, libérant par conséquent une place en défense.