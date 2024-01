Une pépite revient en Ligue 1, Nice a gagné ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Barbet

Deuxième de la Ligue 1, l'OGC Nice veut profiter du mercato hivernal pour se renforcer et conserver ses rêves européens. Un ancien joueur prometteur du SCO d'Angers est sur le point de rejoindre les Niçois.

Si Nice est le dauphin du PSG, à seulement 5 points du club de la capitale, le Gym n'a inscrit que 19 buts après 17 journées de championnat disputées. C'est le total le plus faible parmi les huit meilleures équipes de la Ligue 1. Ainsi, un renfort offensif est attendu afin d'améliorer l'attaque de l'OGC Nice. Florian Thauvin est d'ailleurs surveillé par les dirigeants niçois. Mais la piste la plus concrète est certainement celle qui mène à Mohamed-Ali Cho. D'après les informations de L'Equipe et de Foot Mercato, l'ancien footballeur du SCO d'Angers va s'engager avec les Aiglons. Le joueur de 19 ans va revenir en Ligue 1 après un passage compliqué à la Real Sociedad où les blessures se sont enchaînées pour lui.

L'OGC Nice fait revenir Ali Cho en Ligue 1

ℹ La Real está manteniendo conversaciones muy avanzadas para la salida de @MohamedAliCho1. Por tal motivo el futbolista no ha viajado con la expedición a Málaga. pic.twitter.com/Euf5aWeKsG — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) January 7, 2024

Ce dimanche 7 janvier, la Real Sociedad a donné la raison de l'absence de Mohamed-Ali Cho dans le groupe pour affronter Malaga en Coupe du Roi. « La Real est en pourparlers très avancés pour le départ de Mohamed-Ali Cho. C’est pour cette raison que le footballeur n’a pas voyagé avec l’équipe à Malaga » a expliqué le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. En dépit des nombreux prétendants sur le dossier de Mohamed-Ali Cho, c'est bien Nice qui a eu le dernier mot et qui va s'offrir les services de l'international français avec les moins de 20 ans (2 sélections). En attendant le probable retour de Thauvin en Ligue 1, c'est l'ancien espoir angevin qui revient en France, pour dynamiser l'attaque niçoise et permettre à la formation de Francesco Farioli de rester dans le haut du classement jusqu'à la fin de la saison.