Nice ‍: Todibo et Thuram pourrissent le vestiaire, Daniel Riolo accuse

Par Corentin Facy

Rien ne va plus à Nice, battu à domicile par Nantes (1-2) dimanche après-midi et qui se retrouve en grand danger dans la course à l’Europe.

Les mauvais résultats s’enchainent pour Nice, battu dimanche par Nantes à domicile. Longtemps sur le podium de la Ligue 1, les Aiglons chutent au classement. Cinquième avec seulement un point d’avance sur Lens et quatre points d’avance sur Marseille, les coéquipiers de Dante se retrouvent en grand danger dans la course à l’Europe. Sur les antennes de RMC, Daniel Riolo a évoqué la crise sur la Côte d’Azur et a désigné quelques coupables. Selon les informations récoltées par l’éditorialiste de l’After Foot, deux joueurs sont à blâmer pour leur attitude dans le vestiaire : Jean-Clair Todibo et Khephren Thuram. Daniel Riolo est catégorique, les deux internationaux français n’ont pas le comportement adéquat en interne et plombent en partie le Gym.

« Il y a des attitudes dans le vestiaire de Nice qui sont lamentables. Il y a eu des gros plans de joueurs qui riaient alors que l’équipe perdait. La crise est principalement axée autour de Todibo. La mentalité de ce joueur, on la connait depuis très longtemps. Il a fait six bons mois, puis la nature est revenue. Ce n’est pas quelqu’un de très bien dans un vestiaire, on le savait d’avant. La crise est vraiment autour de lui et de ses amis qui ont des boulards énormissimes et qui ne font plus aucun effort. Là-dedans, vous pouvez ajouter Thuram et quelques autres joueurs qui sont en train de plomber le vestiaire de l’intérieur. La prestation contre Nantes a été catastrophique. Dans ce contexte, c’est difficile de taper sur Farioli car il n’a aucun plan B, il n’a aucun joueur de rechange. Je ne vois pas comment le club va terminer la saison et comment Farioli va pouvoir recoller les bouts d’un vestiaire qui s’est désagrégé » a livré Daniel Riolo. Des propos qui n’étonnent pas les supporters niçois, lesquels rejoignent le journaliste depuis notamment le match contre son camp. Todibo avait alors marqué contre son camp, sans paraitre s'en soucier, avant de se chauffer avec ses propres supporters. La question est maintenant de savoir comment Francesco Farioli peut relancer Nice alors que le calendrier des Aiglons s’annonce corsé avec notamment des matchs contre Reims, Marseille ou le PSG dans le mois à venir.