L’OGC Nice résilie le contrat de Beka Beka

Par Eric Bethsy

Alexis Beka Beka (23 ans) n’appartient plus à l’OGC Nice. Ce vendredi, le Gym a annoncé la résiliation du contrat du milieu de terrain qui restait lié aux Aiglons jusqu’en 2027. Rappelons qu’en septembre dernier, le Français avait tenté de mettre fin à ses jours au bord du viaduc de Magnan. L’ancien Caennais s’est ensuite reconstruit auprès de sa famille en Normandie, tout en gardant le contact avec le club azuréen qui l’a soutenu.

« J’ai traversé des moments difficiles. L’#OGCNice a toujours été là. Aujourd’hui, je me sens mieux. J’avance, près des miens, et je pense que pour continuer à avancer, il faut que la page se tourne. »



- Alexis Beka Beka ❤️🖤 — OGC Nice (@ogcnice) August 16, 2024

« Il n’y a pas de mot assez fort pour exprimer ma gratitude envers l’OGC Nice, a réagi Alexis Beka Beka. Comme tout le monde le sait, j’ai traversé des moments difficiles. Le club a toujours été là, sans jamais me brusquer. Aujourd’hui, je me sens mieux. J’avance, près des miens, et je pense que pour continuer à avancer, il faut que la page se tourne. Je continue à remonter la pente, j’ai mes propres défis, dans ma vie personnelle et dans mon parcours professionnel. Je souhaite le meilleur au Gym, à ses dirigeants, à mes entraîneurs, à mes coéquipiers et aux supporters. Je n’oublierai jamais votre soutien et votre amour. »