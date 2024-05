Franck Haise quitte Lens pour signer à Nice

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Débutée en 2020, l'ère Franck Haise est terminée à Lens. Selon l'Equipe, un accord a été trouvé pour que l'entraîneur des Sang et Or rejoigne Nice la saison prochaine.

L'OGC Nice frappe un grand coup en Ligue 1 ! Les Azuréens vont remplacer Francesco Farioli, parti à l'Ajax, par Franck Haise. L'entraîneur du RC Lens a décidé de quitter le Pas-de-Calais cet été et de rejoindre le projet Ineos à Nice. Ce mardi soir, l'Equipe a révélé que la signature de Franck Haise était actée. Les deux clubs se sont mis d'accord sur le transfert de l'entraîneur français le plus coté de Ligue 1. C'est la fin d'une aventure de 4 ans à Lens pour Haise, lequel avait remplacé Philippe Montanier en Ligue 2 avant l'arrêt du championnat avec le Covid. Avec lui, Lens a atteint la deuxième place de L1 en 2023 et a joué la Ligue des champions cette saison.