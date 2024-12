OL-Nice ‍: Le Gym exige d'écouter l'échange entre l'arbitre et la VAR

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Du côté de l'OGC Nice on ne décolère pas au lendemain de la défaite à Lyon. Même si le club azuréen ne conteste pas la victoire de l'OL, il estime que l'arbitre a fauté.

Dimanche, les dirigeants niçois étaient furieux contre Monsieur Dechépy, arbitre du match contre l'Olympique Lyonnais, lequel n'avait pas accordé un penalty à Nice malgré une faute évidente de Caleta-Car sur Guessand, laquelle se voyait même à la VAR, consulté par l'arbitre. « Ce soir, M. Dechépy avait un maillot blanc, pas un maillot jaune », fulminait Florian Maurice, directeur sportif du Gym. Vingt-quatre heures plus tard, dans un communiqué, l'OGC Nice annonce avoir saisi la Direction Technique de l'Arbitrage afin d'avoir des explications, mais également de pouvoir écouter ce qu'il s'est dit entre la VAR et Benoît Dechépy.

Besoin de comprendre… ⤵️ — OGC Nice (@ogcnice) December 2, 2024

« L’obstination à ne pas voir un penalty dans la succession de fautes de Ćaleta-Car sur le haut comme le bas du corps de Guessand a interloqué. Parce que le VAR avait interpellé l’arbitre, mais aussi parce que l’indignation niçoise n’est pas circonscrite à cette action. Si la sagacité du corps arbitral n’aura pas été prise en défaut sur le bras maladroit de Nandjou sanctionné d’un penalty, toute une série de décisions au fil du match ont par contre suscité l’incompréhension sur le recours ou non au visionnage de la VAR. Utilisée pour annuler la 1re égalisation niçoise en revenant à un contact survenu bien avant le tir décisif de Guessand, la vidéo n’a pas été considérée nécessaire pour juger de la « technique » de démarquage de Lacazette sur son 2e but. Les images étant particulièrement parlantes, elles auraient sans doute aussi été utiles pour protéger Mohamed-Ali Cho, victime d’une charge spectaculaire de Tagliafico avant sa sortie du terrain. Ćaleta-Car ne voyagera pas non plus à vide sur Sofiane Diop en deuxième période. Deux interventions qui auront laissé le corps arbitral de marbre, comme celle sur Guessand. Une impunité qui interroge. L’inventaire suscite une vive frustration. D’autant qu’il convoque un sentiment, amer, de déjà-vu à Lyon. Où chaque déplacement depuis 3 ans et 4 matchs aura charrié son lot d’incompréhensions, entre les penalties que l’on n’a pas voulu voir. Et ceux sifflés avec empressement quand la réserve semblait s’imposer. Hier comme aujourd’hui, l’enjeu n’est pas d’être plaint ou de remettre en question la victoire lyonnaise. Quand bien même la caricature serait facile. L’attente est ailleurs. Le club a saisi la Direction Technique de l’Arbitrage ainsi que la LFP, pour obtenir des réponses à ses questions, notamment en accédant à l’enregistrement sonore des échanges entre l’arbitre et le VAR. Explications qui, selon les pays et les sports, sont publiques. Ce sont des éclaircissements sur l’appréciation de ces situations qui sont attendues à Nice. Pour comprendre, enfin. Si tant est que cela soit possible », indique l'OGC Nice dans un communiqué. Le community manager de l'OL n'a pas encore réagi.