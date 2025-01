Nice ‍: Guessand empile les buts, l'Angleterre prépare les billets

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Auteur d’un début de saison à couper le souffle avec l’OGC Nice, Evann Guessand plait à de nombreux clubs de Premier League. West Ham, qui surveille aussi Elye Wahi, est prêt à dégainer pour s’offrir le buteur ivoirien.

Auteur de 8 buts et 4 passes décisives en 17 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, Evann Guessand est sans conteste l’arme offensive principale de l’OGC Nice version Franck Haise. Capable de briller en pointe ou sur un côté, l’international ivoirien de 23 ans fait parler sa puissance et son efficacité sur la Côte d’Azur. Sa progression est fulgurante et n’a pas échappé à l’Olympique de Marseille, qui surveille son profil en cas de départ d’Elye Wahi lors de ce mercato hivernal. Mais il n’y a pas qu’en Ligue 1 que l’ancien attaquant du FC Nantes commence à se faire nom.

West Ham est chaud sur Evann Guessand

Et pour preuve, le Daily Mail révèle que West Ham est également très intéressé par l’attaquant niçois. Le média britannique révèle que les Hammers suivent Evann Guessand de longue date et que tout pourrait s’accélérer en raison de la blessure de leurs deux attaquants, Michail Antonio et Niclas Füllkrug. Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2028, le natif d’Ajaccio n’est pas à vendre mais l’actuel 4e de Ligue 1 reste attentif aux offres et sera logiquement à l’écoute en cas de proposition importante. Cela tombe bien, West Ham envisage de proposer 25 millions d’euros au Gym pour Evann Guessand dès le mois de janvier. Franck Haise sera certainement catégorique, refusant d’entendre parler d’un départ de son attaquant vedette. Mais de son côté, Ineos aura peut-être davantage de difficultés à refuser une telle proposition pour un joueur formé au club et pour qui la plus-value serait donc colossale.