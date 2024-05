L1 ‍: Ghisolfi quitte Nice, accord total avec Rome

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le départ de Florent Ghisolfi ne fait plus aucun doute à Nice. L’ancien dirigeant de Lens va devenir dans les semaines à venir le nouveau directeur sportif de l’AS Roma selon la presse italienne.

Un an à Nice et puis s’en va, Florent Ghisolfi quitte déjà la Côte d’Azur. Recruté par Jean-Pierre Rivère et Ineos pour bâtir un projet à long terme au Gym, le directeur sportif de 39 ans n’a pas été convaincu par le projet niçois et fait déjà ses valises. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, un accord définitif a été trouvé entre Florent Ghisolfi et l’AS Roma, club dont le natif d’Aubagne va devenir le directeur sportif pour la saison 2024-2025.

Direttore sportivo #Roma, arrivano conferme su Florent #Ghisolfi: definiti tutti gli accordi, si aspetta che si liberi dal #Nizza — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) May 15, 2024

Un coup dur pour Nice, qui perd une valeur sûre du championnat de France et l’un des meilleurs directeurs sportifs du moment, et qui va maintenant devoir gérer le dossier de son entraîneur Francesco Farioli. Malgré une belle première saison sur le banc niçois, l’Italien est lui aussi sur le départ puisqu’en début de semaine, un accord de principe a été annoncé entre Farioli et l’Ajax Amsterdam. Mais le départ de Farioli ne sera pas aussi simple que celui de Ghisolfi car le club néerlandais va devoir négocier un transfert avec Nice pour s’attacher les services du coach de 35 ans.