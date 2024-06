Nice ‍: Passée par l'OM, cette star arrive pour débloquer le dossier Thuram

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Guyot

La Juventus est fortement intéressée par Khephren Thuram qui est sur le départ de Nice. De son côté, le Gym est tenté de piocher à la Vieille Dame.

La Juventus Turin avance progressivement ses pions. Vainqueur de la Coupe d’Italie il y a quelques semaines face à l’Atalanta Bergame, le géant transalpin a décidé de se séparer de son entraîneur emblématique Massimiliano Allegri et de recruter Thiago Motta, l’ancien coach de Bologne, pour le remplacer. Sur le marché des transferts, la Vieille Dame a des pistes pour se renforcer dont Khephren Thuram, cible de longue date des dirigeants italiens. A un an de la fin de son contrat, le jeune milieu de 22 ans est au Gym depuis 2019 et ne prolongera pas avec les Aiglons. Il est clairement sur le départ à l’OGC Nice, qui attend une somme comprise entre 15 et 20 millions d’euros pour le libérer. De son côté, l’écurie française entend bien profiter de cette opération pour piocher à la Juventus et semble intéressée par le buteur Arkadiusz Milik d’après les informations recueillies ces dernières heures par Tuttosport.

Milik à Nice pour soulager le dossier Thuram ?

L'inserimento di Milik nella trattativa può essere la chiave per portare Khephren Thuram alla Juventus ⚠️



[🗞️ Tuttosport]https://t.co/pJitHJt1mc — GOAL Italia (@GoalItalia) June 23, 2024

L’attaquant polonais de 28 ans connaît déjà le Championnat de France puisqu’il a évolué à l’Olympique de Marseille entre 2021 et 2023 (30 buts en 55 matchs toutes compétitions confondues). Il sort d’une saison délicate avec la Juventus (4 buts et 1 passe décisive en 32 rencontres de Série A) et pourrait être tenté de se relancer sur la Côte d’Azur, d’autant que l’avenir à Nice de Gaëtan Laborde et Terem Moffi est incertain cet été. L’OGC Nice, 5ème du dernier championnat de Ligue 1, va disputer la Ligue Europa et peut tenter le coup d’un échange. Thuram, de son côté, peut retrouver un pays qu’il connaît puisqu’il est né à Parme à l’époque où son père Lilian était joueur. Ce double mouvement ressemble à un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties et peut permettre à la Vieille Dame de faciliter une transaction avec son homologue azuréen dans le dossier Thuram, également courtisé par Liverpool ou le PSG ces derniers mois. Si le transfert se concrétise, Khephren marchera ainsi sur les traces de son père, qui a porté le maillot de la Juventus entre 2001 et 2006.