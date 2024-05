Manchester United vide les comptes, il préfère quitter Nice

Dans : OGC Nice.

Priorité de la Roma pour la succession de Tiago Pinto, Florent Ghisolfi devrait quitter l’OGC Nice. Le directeur sportif du Gym estime que le projet vendu à son arrivée en novembre 2022 a été revu à la baisse. En cause, l’entrée du propriétaire Ineos dans le capital de Manchester United.

Un peu plus d'un an après son arrivée à l’OGC Nice, Florent Ghisolfi se dirige vers la sortie. Le directeur sportif du Gym a de grandes chances de rejoindre la Roma. Cette semaine, la presse italienne indiquait que le dirigeant niçois était considéré comme la principale option de la Louve. Une tendance confirmée par le journal L’Equipe dans son édition de samedi. Le club de la capitale transalpine a bien fait de Florent Ghisolfi sa priorité au détriment du Rennais Florian Maurice et de Tony D'Amico, en poste à l’Atalanta Bergame.

On apprend également que les dirigeants romains avaient rencontré leur cible prioritaire dès le mois de janvier. Les Giallorossi en avaient profité pour lui présenter un projet durable et comparable à celui du Bayer Leverkusen, récent champion d’Allemagne. Apparemment, la Roma a trouvé les bons arguments. Le quotidien sportif explique que Florent Ghisolfi prend le temps de la réflexion. Mais de son côté, le média Foot Mercato affirme que le directeur sportif a informé l’OGC Nice de ses envies d’ailleurs.

Dans sa bulle afin de ne pas perturber les Aiglons en plein sprint final, le dirigeant passé par Lens a refusé de s’exprimer auprès du quotidien sportif. Ses paroles seront peut-être réservées à la Roma qui attend une réponse rapide afin de boucler ses comptes avant le 1er juillet. Un départ chez le cador de Serie A lui permettrait de franchir un cap, alors que le Gym, dont le propriétaire Ineos privilégie des investissements à Manchester United, ne peut plus lui garantir les ambitions affichées lors de sa venue en novembre 2022.