Nice ‍: Franck Haise excédé, les murs ont tremblé

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Facile vainqueur de Saint-Etienne ce samedi après-midi, Nice a réalisé une seconde mi-temps parfaite pour s’adjuger la victoire. Mais les 45 premières minutes ont mis Franck Haise dans une colère noire.

Avant le match de l’OM face à Nantes dimanche soir, l’OGC Nice est revenu à égalité de points avec le club phocéen grâce à sa victoire logique sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne ce samedi (1-3). Les hommes de Franck Haise n’ont pas eu besoin de forcer leur talent pour imposer leur loi dans le Chaudron. La première mi-temps a toutefois été décevante, et l’ancien coach du RC Lens n’a pas mâché ses mots pour le faire savoir à ses joueurs à la pause dans le vestiaire. En conférence de presse, Franck Haise a reconnu qu’il avait poussé un énorme coup de gueule afin de remettre tout le monde dans le droit chemin. Un discours salvateur puisque l’OGC Nice a ensuite réalisé la seconde mi-temps parfaite, avec deux buts marqués et aucun encaissé, pour s’imposer contre l’ASSE.

Pas de revanche pour l'ASSE, Nice rejoint l'OM https://t.co/2lclpS7VMe — Foot01.com (@Foot01_com) March 1, 2025

« J'avais des raisons de ne pas être content à la mi-temps. Je ne suis pas un adepte de cela mais quand il faut réveiller tout le monde. J'ai déjà eu quelques petits coups de gueule. Je sais qu'il faut qu'ils soient mérités. Mais je pense que cette fois-ci, il n'y avait pas de discussion. On peut jouer, perdre, on peut faire tout ce qu'on veut mais pas en faire aussi peu. Si nous avions livré la même prestation qu'en première (période), nous n'aurions pas gagnée et nous aurions même vraisemblablement perdu. Et au final, sur la seconde période il n'y a pas eu photo » a analysé Franck Haise, qui aimerait que son équipe joue à son niveau réel durant 90 minutes, sans se contenter de briller une mi-temps sur deux. Cela sera nécessaire dans les trois semaines à venir pour espérer des résultats positifs contre Lyon, Auxerre ou encore Monaco, des adversaires qui donneront sans doute plus de fil à retordre au Gym que Saint-Etienne.