Todibo snobe West Ham et complique la tâche de Nice

Par Corentin Facy

L’avenir de Jean-Clair Todibo a peu de chances de s’écrire à Nice, qui a trouvé un accord avec West Ham pour un prêt avec une option d’achat à 35 ME. Mais le dossier est à l’arrêt, car le joueur a refusé de rejoindre les Hammers. Il vise la Juventus Turin, qui s'intéresse également à lui.

Sous contrat avec Nice jusqu’en juin 2027, Jean-Clair Todibo est très bankable et le club azuréen ne s’opposera pas à son départ en cas de très belle offre. Cela tombe bien, les dirigeants du Gym ont reçu une proposition alléchante en provenance d’Angleterre pour le natif de Cayenne, un prêt avec une option d’achat élevée à 35 millions d’euros hors bonus en provenance de West Ham. D’abord refusée, cette offre a finalement été acceptée par Nice selon Foot Mercato. L’accord est désormais total entre le club londonien et le Gym, mais l’opération pourrait tout de même capoter pour une raison extrêmement simple.

A en croire le média spécialisé, Jean-Clair Todibo n’a aucunement l’intention de poursuivre sa carrière à West Ham, un club non-qualifié pour la coupe d’Europe la saison prochaine. En privé, l’international français ne s’en cache pas, il vise un club d’un standing supérieur et a une petite idée derrière la tête. A l’instar de son coéquipier Khephren Thuram, il rêve de rejoindre la Juventus Turin, qui s’intéresse à lui depuis plusieurs semaines. Jean-Clair Todibo pourrait atteindre son objectif car ces dernières heures, les positions des dirigeants de la Juve et de l’entourage du joueur se sont rapprochées, Thiago Motta ayant validé le profil du défenseur français. Le plus dur reste néanmoins à faire, car rien ne dit que la Juve s’alignera sur l’offre de West Ham en proposant 35 millions d’euros à Nice pour Todibo. Le joueur a en tout cas été très clair avec son agent, il n’est pas question pour lui d’accepter la proposition de West Ham, bien que très intéressante financièrement. Tout le monde a désormais intérêt à ce que les discussions avec la Juventus Turin aboutissent.