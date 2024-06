Ineos ne vendra pas l'OGC Nice, parole de patron

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Nice vendu dès cet été par Ineos, c'est la terrible nouvelle venue d'Angleterre cette semaine. De quoi inquiéter les supporters en cette période d'incertitude sur les droits TV. Cependant, le président du Gym dément tout désengagement définitif d'Ineos.

La multipropriété soulève bien des questions dans le football actuel. C'est d'autant plus le cas quand un club est lié à des écuries bien plus prestigieuses que lui. Les supporters troyens en ont fait l'amère expérience avec la gestion douteuse du City Group qui a poussé l'ESTAC en National. C'est désormais aux supporters niçois de s'interroger. Cette semaine, ils ont appris via la presse anglaise qu'Ineos voulait vendre l'OGC Nice. Le groupe anglais privilégie Manchester United dont il est actionnaire minoritaire, à cause notamment du règlement UEFA sur la participation en coupe d'Europe des clubs appartenant au même propriétaire.

Rivère évoque des économies et non une vente

Cette vente de Nice interviendrait au mauvais moment. En effet, la Ligue 1 n'a pas encore trouvé d'accord pour ses prochains droits TV. Aucune rentrée financière dans ce domaine, l'argent du milliardaire Jim Ratcliffe en moins : la bérézina approcherait rapidement pour l'OGC Nice. Toutefois, Jean-Pierre Rivère a tenu à calmer le jeu dans L'Equipe. Le président niçois dément fermement toute vente du club par Ineos. Selon lui, le désengagement de la multinationale britannique ne se limitera qu'à une diminution du budget du Gym.

« Oui, il y aura une réduction du budget de l'OGC Nice pour la saison qui vient. Elle n'est pas neutre mais elle n'est pas problématique car, de toute façon, on avait dépensé trop d'argent de la mauvaise façon ces dernières années. Ineos a réduit la voilure un peu partout dans le sport, c'est un fait, mais il a identifié et validé le budget du Gym de la prochaine saison, notre collaboration est transparente. [...] Mais je vous assure que l'objectif de l'actionnaire à ce jour n'est absolument pas de vendre. Si le club était à vendre, je vous le dirais volontiers car ce n'est ni un meurtre ni une honte de mettre un club à la vente. Mais je le répète, ce n'est pas le cas. Après, si un jour il devait être à la vente, il n'y aurait aucun problème car il est sain et structuré, mais ce n'est ni l'instant ni la question », a t-il indiqué. Suffisant pour rassurer les supporters niçois ? Cela dépendra désormais de la liberté financière de l'OGC Nice au prochain mercato.