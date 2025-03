Nice ‍: Franck Haise jure qu'il va rester au Gym

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

Parfois annoncé sur le départ, son nom a notamment été évoqué à Rennes, Franck Haise a répondu aux rumeurs et l'entraîneur de l'OGC Nice en a profité pour répondre aux critiques du propriétaire du club.

L'entraîneur niçois n'est pas sourd, et il a bien entendu les propos de Sir Jim Ratcliffe qui a confié que, selon lui, le jeu pratiqué par le club de Nice, dont il est le propriétaire, était « ennuyeux à voir ». Une remarque forcément désagréable pour Franck Haise, d'autant que l'homme d'affaires anglais a probablement mieux à faire que critiquer une équipe actuellement classée quatrième de Ligue 1 et à deux points de l'OM, alors que Manchester United, l'autre club de Ratcliffe, joue le maintien en Premier League. Quoi qu'il en soit, avant de jouer une rencontre avec un énorme enjeu samedi soir à Monaco, l'ancien entraîneur de Lens a répondu à son patron, et il en a profité pour mettre un terme définitif aux très nombreuses rumeurs qui circulent sur son avenir à Nice ou ailleurs.

Haise ne bougera pas de Nice au mercato

Franck Haise confirme qu'il sera bien l'entraîneur du Gym la saison prochaine 🎙#asmogcn https://t.co/XVX16B102y pic.twitter.com/kcNPpSijOH — OGC Nice (@ogcnice) March 28, 2025

C'est d'abord le cas de Sir Jim Ratcliffe qui a été rapidement réglé par Franck Haise. « Il n'a pas vu de match de Nice cette année, il parle un peu de ce qu'il a pu voir à un autre moment. C'est comme ça. Ce n'est pas très, très grave. On peut être vexé, ça s'entend. Mais est-ce que ça vaut le coup de rester vexés longtemps ? Non. Il faut continuer à travailler, à prendre du plaisir, à faire du mieux possible. Il faut passer à autre chose et continuer notre chemin à tous », a confié l'entraîneur de l'OGC Nice, qui par la même occasion a réglé son cas personnel. « Si je me projette à Nice ? Exactement. Qu'on termine deuxième ou huitième, je serai l'entraîneur de Nice la saison prochaine. Comme ça, les choses sont claires. Je prends du plaisir avec les joueurs, avec le club et avec la direction. Je sens qu'on va encore avancer », a précisé Franck Haise, dont le départ pour Rennes avait été envisagé au moment où le club breton traversait une grosse tempête. Avec cette déclaration très claire, la porte s'est refermée et l'entraîneur de 53 ans continuera donc sa mission sur le banc du club azuréen.