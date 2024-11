EL ‍: Nice se tape la honte contre les Rangers

Dans : OGC Nice.

Par Alexis Rose

5e journée de l'Europa League :

Allianz Riviera.

Nice - Glasgow Rangers : 1-4.

Buts : Bouanani (83e) pour Nice ; Cerny (35e), Mohammed Diomande (38e), Igamane (45e+3, 54e) pour les Rangers.

Complètement à la rue défensivement, l’OGC Nice s’est fait humilier devant son public contre les Glasgow Rangers (1-4). La qualification en Europa League s’éloigne.

Après la belle victoire de l’OL à Qarabag, Nice espérait embellir la soirée des clubs français en Europa League. Mais il n’en a rien été, bien au contraire même, puisque les Aiglons ont complètement pris l’eau… Suite à un début de match plutôt intéressant au cours duquel le Gym aurait pu avoir un penalty si la VAR ne l’avait pas annulé (9e), l’OGCN se prenait la douche écossaise après l'heure de jeu. Cerny ouvrait d’abord la marque en voyant son tir contré deux fois par des défenseurs niçois (0-1 à la 35e). Puis Diomandé profitait pleinement d’une erreur de jugement de Rosario, pris dans son dos sans sauter, pour tromper Bulka (0-2 à la 38e). Et juste avant la pause, Igamane récupérait une passe beaucoup trop molle d'Abdelmonem avant de dribbler Bulka et de conclure dans le but vide (0-3 à la 45e+3).

Les Niçois sont ASSOMMÉS, 2 buts en 3 minutes 🥶



Gros danger en perspective pour la qualification du Gym 🤯#OGCNRFC | #UEL pic.twitter.com/EgIDNVnWn5 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 28, 2024

Au retour des vestiaires, Nice réagissait avec Laborde (49e) et Boudaoui (52e), mais les Aiglons étaient une nouvelle fois punis. Sur une nouvelle perte de balle dangereuse, Igamane se jouait de Rosario puis ajustait Bulka du droit (0-4 à la 54e) pour finir d'humilier le Gym. En fin de match, Nice sauvait l'honneur en réduisant l'écart avec un joli but de Bouanani sur coup-franc direct (1-4 à la 83e). Pas suffisant pour éviter la défaite...



⏱ C'est terminé à l'@AllianzRiviera.



Soirée difficile pour le Gym, cap sur la @Ligue1 et le déplacement à Lyon dès dimanche. #OGCNRFC | #UEL pic.twitter.com/Gh36JYpxSW — OGC Nice (@ogcnice) November 28, 2024

À cause de cette nouvelle défaite, la troisième en cinq journées, le club de Franck Haise s’enfonce tout au fond du classement de l’Europa League à la 35e place, seul le Dynamo Kiev ayant un pire bilan. Autant dire que les Niçois vont devoir gagner tous leurs derniers matchs s’ils veulent espérer disputer la phase finale de l’Europa League en 2025.