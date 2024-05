Bruno Genesio en pole pour signer à Nice ‍!

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Cinquième de Ligue 1, l’OGC Nice va vivre un été agité puisque le directeur sportif Florent Ghisolfi va signer à Rome tandis que l’entraîneur Francesco Farioli est en partance pour l’Ajax Amsterdam. Bruno Genesio est pressenti pour lui succéder.

Malgré une saison plutôt convaincante sur le plan sportif, avec une qualification directe pour la phase de groupes de l’Europa League, Nice va connaître un été très mouvementé. Le directeur sportif Florent Ghisolfi a d’ores et déjà trouvé un accord avec l’AS Roma, tandis que l’entraîneur Francesco Farioli en a fait de même avec l’Ajax Amsterdam. Alors que le propriétaire du club Jim Ratcliffe a réduit la voilure sur les investissements à Nice en raison du rachat de Manchester United, le flou entoure l’avenir du club azuréen. Jean-Pierre Rivère ainsi que le directeur général Fabrice Bocquet sont au travail pour dénicher un nouveau directeur sportif et un nouvel entraîneur.

L1 : Ghisolfi quitte Nice, accord total avec Rome https://t.co/ZdyyvZnn9x — Foot01.com (@Foot01_com) May 16, 2024

A en croire les informations de L’Equipe, l’ancien duo du Stade Rennais composé de Florian Maurice et de Bruno Genesio pourrait être sollicité. Libre depuis son départ du Stade Rennais au mois de novembre, l’entraîneur français de 57 ans dispose de nombreuses sollicitations, y compris en Ligue 1, et Nice fait partie des clubs les plus intéressés. Il faut dire que selon le quotidien sportif, Bruno Genesio « coche de nombreuse cases » pour être le successeur de Francesco Farioli.

Bruno Genesio accompagné de Florian Maurice à Nice ?

L’ancien coach de l’OL souhaite valoriser les jeunes joueurs de l’effectif et proposer un football offensif et attractif susceptible de créer un engouement à l’Allianz Riviera, chose très difficile. C’est principalement pour cela qu’il est aujourd’hui la cible n°1 des dirigeants de Nice. Son éventuelle arrivée sur la Côte d’Azur pourrait être suivie par celle de Florian Maurice, dont l’avenir à Rennes est plus incertain que jamais après la saison extrêmement décevante du club breton, qui a terminé à la 9e place de la Ligue 1. « Financièrement, l'opération aurait un coût, mais le club reste adossé à Ineos. Il jouera la Ligue Europa la saison prochaine et l'arrivée du binôme est jugée faisable » conclut le quotidien sportif, pour qui la venue du tandem Genesio-Maurice est sur la bonne voie.