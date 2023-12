L1 ‍: Farioli sur le départ, Nice tremble pour son coach à la mode

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Du haut de ses 34 ans, Francesco Farioli s’est rapidement fait un nom en Ligue 1 en hissant l’OGC Nice à la seconde place du classement à la trêve hivernale juste derrière le PSG.

Débarqué en provenance d’Alanyaspor cet été, Francesco Farioli était le gros pari de l’été à l’OGC Nice afin de compenser le départ de Lucien Favre. Le choix du directeur sportif azuréen Florent Ghisolfi est pour l’instant payant. En effet, bien que le jeu de Nice ne soit pas flamboyant pour le moment, les coéquipiers de Jean-Clair Todibo pointent à la deuxième place juste derrière le Paris Saint-Germain à mi-saison. Qui aurait pu imaginer cela il y a encore six mois ? Francesco Farioli lui-même n’aurait sans doute pas miser un sou sur de tels résultats. Pourtant, le Gym est aujourd’hui l’une des équipes les plus cohérentes de Ligue 1 et sa défense de fer lui assure un équilibre parfait et de très bons résultats dans le championnat de France sous la houlette de son entraîneur italien.

Nice doit néanmoins se montrer très prudent sur les semaines à venir car le club de la Côte d’Azur pourrait se faire attaquer au sujet de son entraîneur. D’après les informations de Tuttosport, la montée en puissance de Francesco Farioli ne passe pas inaperçue en Italie, où le nom de l’AC Milan est associé à celui de l’entraîneur niçois par la presse transalpine. Danger pour Nice puisque le club lombard pourrait se séparer de Stefano Pioli à la fin de la saison et pour le remplacer, Francesco Farioli est l’un des trois noms évoqués en compagnie de Thiago Motta (Bologne) et de Vincenzo Italiano (Fiorentina).

Autant dire que le propriétaire du club niçois, à savoir Ineos, devra se montrer très prudent dans les semaines et les mois à venir. Car une offensive du géant milanais n’est pas à exclure, ce qui représenterait automatiquement une très mauvaise nouvelle pour Nice.