Todibo fait la loi à Nice, 36 millions d'euros disparaissent

Par Adrien Guyot

Ce n’est un secret pour personne, Jean-Clair Todibo va quitter l’OGC Nice cet été. Dragué ouvertement par West Ham, le défenseur central international français a fait son choix et ne souhaite rejoindre qu’un seul club.

Les jours de Jean-Clair Todibo à l’OGC Nice sont comptés. Après trois saisons et demi passées sur la Côte d’Azur, le défenseur central du Gym, qui était un titulaire indiscutable dans la meilleure défense du Championnat l’an dernier, souhaite quitter Nice pour aller voir plus haut dans sa carrière. Après plus de 130 matchs en Rouge et Noir, l’ancien toulousain suscite les convoitises de plusieurs équipes européennes. Ces derniers jours, Nice et West Ham ont trouvé un accord pour un prêt avec option d’achat obligatoire de 36 millions d’euros. Cependant, le dossier est en suspens car le principal intéressé a fait son choix et souhaite rallier la Juventus, club qui a déjà acheté Khephren Thuram à l’OGC Nice un peu plus tôt dans ce mercato. Les négociations entre les deux formations continuent selon les informations du média Il Corriere Dello Sport et confirmées par Fabrizio Romano.

Todibo veut signer à la Juventus Turin

🚨⚪️⚫️ Negotiations between Juventus and OGC Nice for Jean-Clair Todibo are ongoing on daily basis.



Todibo has already agreed on joining Juve two weeks ago, contract terms are in place over five year deal.



Juventus plan to bid under €40m fee, talks continue… Todibo, waiting. pic.twitter.com/hGCrYM19ro — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2024

Depuis plusieurs semaines, celui qui est devenu international français avec les Aiglons (2 sélections) a trouvé un accord contractuel avec la Vieille Dame sur les bases d’un contrat de cinq saisons. Nice et la Juventus négocient quotidiennement pour tenter de trouver un accord, même si Il Corriere Dello Sport affirme que de légères tensions ont éclaté lors des négociations entre les deux clubs lors du transfert de Khephren Thuram qui s’est conclu pour un montant de 20 millions d’euros. Cette fois, la Juventus va devoir sortir le chéquier car un montant de 40 millions d’euros est dans les tuyaux. Cependant, le géant transalpin doit dégraisser son effectif avant de valider l’opération, mais pourrait également être tenté par la formule du prêt avec option d’achat obligatoire privilégiée par les Hammers et qui a convaincu Florian Maurice, directeur sportif du cinquième du dernier championnat de France. L’opération aura sûrement lieu, mais Todibo, très ferme sur son choix d’aller en Série A, va devoir se montrer patient. Et en attendant, West Ham et son offre à 36 millions d'euros peuvent aller se rhabiller.