Ridicule en Europa League, Nice vise la Ligue des Champions

Dans : OGC Nice.

Par Guillaume Conte

Aussi efficace en Ligue 1 que moribond en Coupe d'Europe, l'OGC Nice se glisse sur le podium et dévoile ses ambitions pour la fin de la saison.

La France ne dit pas merci à Nice, ni à Lens d’ailleurs, pour son indice UEFA. Les Aiglons ont traversé la campagne d’Europa League en enchaînant les prestations catastrophiques. Pendant ce temps, le Gym empilait les bonnes performances en championnat dans un contraste saisissant. A trois jours d’intervalle, Nice était capable de perdre à Elfsborg malgré une infime chance de se qualifier pour les playoffs, puis de battre l’OM sans sourciller dans la foulée. De quoi se poser des questions sur la motivation des Azuréens sur certains matchs. Mais à 11 journées de la fin, l’OGCN est 3e et entend bien conserver sa place sur le podium pour vivre la Ligue des Champions la saison prochaine.

🔙 #Flashback I Retour en 2015 avec des buts de 𝐊𝐨𝐳𝐢𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐁𝐞𝐧 𝐀𝐫𝐟𝐚, 𝐒𝐞𝐫𝐢 à Saint-Etienne (1-4) 😍 pic.twitter.com/l1FoJ0tbDr — OGC Nice (@ogcnice) February 28, 2025

C’est en tout cas le souhait des joueurs, à l’image d’Hicham Boudaoui, qui se fait sa place dans l’effectif de Franck Haise au milieu de terrain. « Forcément, quand tu gagnes des matches comme ça, tu as des objectifs plus élevés. Mon objectif est de finir la saison avec la Ligue des champions », a livré l’international algérien, qui a impressionné son entraineur cette saison. « Il est très complet, très bon dans les deux rôles, c'est assez rare. Je ne connaissais pas l'homme mais j'adorais déjà le profil du joueur », a ainsi confié à RFI l’entraineur des Aiglons, pour qui Boudaoui est désormais indispensable dans l’entrejeu, pour sa capacité à gérer les phases défensives et offensives. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027, le Fennec est désormais bien implanté à Nice, qui va devoir s’accrocher à lui pour le conserver, et présenter une équipe digne de ce nom si la Ligue des Champions est vraiment au rendez-vous en fin de saison.