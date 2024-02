Youcef Atal en Turquie, accord trouvé avec Nice

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Le départ de Youcef Atal était une priorité pour les dirigeants de l’OGC Nice depuis les problèmes judiciaires de l’international algérien et c’est grâce au mercato turc que le Gym va exfiltrer son défenseur.

Youcef Atal et l’OGC Nice, c’est bel et bien terminé. A en croire les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, un accord a été trouvé ce vendredi entre le club azuréen et l'Adana Demirspor pour le transfert de l’international algérien. Les conditions de l’accord n’ont pas encore filtré, mais il semblerait que Nice ait réussi à trouver une porte de sortie à son latéral droit lors des dernières heures du mercato turc, qui ferme ce vendredi soir. Une excellente nouvelle pour l’état-major du Gym, qui ne voulait plus entendre parler de Youcef Atal depuis les problèmes de ce dernier avec la justice et cela même si l'international algérien avait terminé de purger sa sanction de 8 matchs de suspension.