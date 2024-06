Ineos et Nice c'est fini, le club est mis en vente

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

Ineos est dans une situation complexe avec les qualifications en Ligue Europa de ses deux plus gros clubs : l'OGC Nice et Manchester United. Pour éviter des problèmes avec l'UEFA, le groupe britannique envisage de vendre le club azuréen.

Nice va t-il être sur le carreau dans l'empire Ineos ? Racheté par le groupe britannique en 2019, le club azuréen a bénéficié d'une attention toute particulière pendant plusieurs années. Cependant, Ineos a mis la main sur un club bien plus puissant et attrayant : Manchester United. Depuis plusieurs mois, Ineos est actionnaire minoritaire du club mancunien. Les supporters niçois craignaient que leur club passe au second plan d'autant que Sir Jim Ratcliffe, patron d'Ineos, est un supporter des Red Devils. La qualification des deux clubs pour la prochaine Ligue Europa risque d'accélérer le désengagement du milliardaire britannique.

L'OGC Nice vendu dès cet été ?

L'UEFA interdit en effet à deux clubs issus d'un même groupe de participer à une même compétition européenne. Une loi contournée par Toulouse et le Milan AC la saison passée, puisque des membres de RedBird Capital se sont éloignés du conseil d'administration du TFC. La stratégie du « blind trust » comme on l'appelle outre-manche est aussi envisagée par Ineos. Cependant, selon le journal The Independent, le géant britannique de la chimie pourrait aller plus loin.

🚨💣 BREAKING ! INEOS souhaite VENDRE l'OGC Nice ! ❤️🖤



Jim Ratcliff ne souhaite pas avoir de problème à cause de la qualification de ses deux équipes (Nice et Man.United) en Europa League.



(@Independent) pic.twitter.com/BGDjezNArw — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) June 7, 2024

En effet, selon les informations du quotidien britannique, Ineos pense sérieusement à vendre l'OGC Nice cet été. Cela permettrait d'éviter des problèmes avec l'UEFA mais aussi de concentrer tous les efforts sur Manchester United. Ineos possède actuellement 27,7% du club mancunien et souhaite augmenter ses parts à court terme. Une nouvelle qui a de quoi inquiéter les supporters des Aiglons alors que la Ligue 1 n'a toujours pas de diffuseur et donc d'argent issu des droits TV.