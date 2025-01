Nice officialise la signature de Baptiste Santamaria

Dans : OGC Nice.

Par Claude Dautel

L'OGC Nice annonce ce mercredi la signature de Baptiste Santamaria qui arrive du Stade Rennais sous forme de prêt avec une option d'achat.

Placé dans le loft du Stade Rennais par Jorge Sampaoli, Baptiste Santamaria n'a pas mis très longtemps à quitter le club breton pour rebondir au Gym, où il arrive sous forme de prêt jusqu'à la fin de saison avec option d'achat. « J’ai des fourmis dans les jambes. Je me sens prêt, opérationnel et en forme. J’ai hâte de jouer. Le discours des dirigeants niçois et de Franck Haise m’a convaincu et on est rapidement tombés d’accord. Je sais que le club est très ambitieux. Il a réalisé une bonne partie de saison et il a de beaux défis devant lui. C’est une fierté de faire partie de l’aventure », a confié le milieu défensif de 29 ans.

Florian Maurice avoue être heureux de retrouver à Nice le joueur qu'il avait fait venir au Stade Rennais en 2021. « Je n'ai pas hésité une seconde avant de démarrer les discussions avec Baptiste. Nous étions alignés dès le départ avec le président, le Directeur général et le coach. Le mercato d’hiver est une fenêtre d’ajustement. Nous avons eu de nombreuses blessures au milieu de terrain sur la première partie de saison et nous avions besoin de densifier ce secteur. Baptiste a l’expérience, le volume, la qualité. C’est un joueur de haut niveau qui a besoin d’un nouveau challenge et, chose importante, qui est dans une condition physique optimale », explique le directeur sportif de l'OGC Nice.