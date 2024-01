Nice ‍: Youcef Atal condamné à 8 mois de prison avec sursis

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion, Youcef Atal a été condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d’amende.

Le verdict est tombé pour Youcef Atal, jugé ce mercredi pour « provocation à la haine à raison de la religion » par le tribunal correctionnel de Nice. Alors que le parquet avait requis dix mois de prison avec sursis et 45.000 euros d’amende le 18 décembre dernier, le tribunal a tranché et a rendu son verdict. Le défenseur algérien de l’OGC Nice écope d’une amende de 45.000 euros d’amende et d’une peine de huit mois de prisons avec sursis simple. Youcef Atal, qui ne devrait plus porter le maillot du Gym, a dix jours pour faire appel s’il le souhaite.