Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’OGC Nice mais aussi de Manchester United, Jim Ratcliffe s’est mis le public azuréen à dos après ses propos polémiques dans la presse anglaise.

L’OGC Nice n’est pas assez chatoyant pour Jim Ratcliffe, et le propriétaire des Aiglons n’a pas pris de gants pour le faire savoir. Interrogé par le Times ce week-end, le patron d’Ineos a été cash sur son rapport aux Aiglons, qui réalisent pourtant l’une de leur meilleure saison de ces dernières années, avec une superbe troisième place à l’issue de la 26e journée. « Je n'aime pas particulièrement aller voir Nice parce qu'il y a de bons joueurs mais le niveau de football n'est pas assez élevé pour que je m’enthousiasme » a lâché Jim Ratcliffe, qui a de toute façon totalement délaissé l’OGC Nice pour se concentrer à 100% sur Manchester United depuis près d’un an.

Nice ne vaut rien, Ratcliffe part en roue libre

Reste que les propos du patron du Gym passent très mal sur la Côte d’Azur et cela est totalement logique. Journaliste pour France Bleu, Maxime Bacquié est révolté par l’attitude de Jim Ratcliffe à l’encontre de son club. « Pardon monsieur ! Narcissisme poussé à l'extrême pour celui qui n'a effectivement jamais vu ses Aiglons gagner à l'Allianz Riviera en 5 ans et demi. Peut-être aussi parce qu'il part avant la fin des matchs pour éviter les bouchons. Et surtout parce qu'il préfère visiblement s'enthousiasmer à Old Trafford devant les performances de son autre club. Le seul qui compte vraiment, on l'a compris. Celui qui fait vibrer son cœur : Manchester United, pitoyable 15e de Premier League malgré des milliards investis » a d’abord lâché notre confrère, énervé, avant de conclure.

Jim Ratcliffe doit clarifier sa position sur Nice

« Ce Tartuffe à l'Anglaise, qui reconnait d'ailleurs que le Gym réalise sa meilleure saison au moment où Inéos est tenu à l'écart par les règlements de l'UEFA et qu'il y a "des leçons à en tirer". Un brin de lucidité peut-être. Une mise en vente officieuse du club sans doute. Il serait grand temps pour Inéos de clarifier sa position pour l’avenir ». De là à imaginer Ineos se séparer de l’OGC Nice dans les semaines à venir ? Aucune information ne va pour l’instant dans ce sens, mais le détachement de Jim Ratcliffe à l’égard du Gym laisse effectivement penser que tout est possible.