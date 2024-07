Nice sort les muscles au mercato et refuse 35 ME

Dans : OGC Nice.

Par Adrien Guyot

Alors qu’il s’apprête à perdre Khephren Thuram, l’OGC Nice a reçu une offre conséquente d’une formation anglaise au sujet de Jean-Clair Todibo. Le Gym espère faire encore monter les enchères pour son joueur.

Depuis le début de la semaine, l’OGC Nice a repris l’entraînement en compagnie de son nouvel entraîneur, Franck Haise. Européen et engagé en Ligue Europa dès cet automne, le Gym espère bâtir une équipe capable de jouer sur différents tableaux et Tanguy Ndombélé doit en ce sens devenir la première recrue estivale des Aiglons dans les prochaines heures. En ce qui concerne les départs, Nice est sur le point de vendre Khephren Thuram à la Juventus contre une somme de 25 millions d’euros bonus compris. L’autre joueur de l’effectif niçois convoité et qui risque de donner un mal de crâne aux dirigeants est Jean-Clair Todibo. Le défenseur central azuréen est sous contrat jusqu’en 2027 mais est dans le viseur de plusieurs clubs européens, notamment en Angleterre. D’après L’Equipe, West Ham est passé à l’action et a formulé une offre de 35 millions d’euros pour l’ancien toulousain.

Nice dit non à West Ham pour Todibo

Nice refuse 35 M€ de West Ham pour Jean-Clair Todibo https://t.co/Fu9jUVRIjb — Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 2, 2024

Le Gym ne souhaite pas vendre son joueur de 24 ans à n’importe quel prix et a refusé cette proposition des Londoniens. Auteur d’une excellente saison sous les ordres de Francesco Farioli, Todibo a été l’un des tauliers de la meilleure défense de Ligue 1. Acheté 8,5 millions d’euros au FC Barcelone en 2021, Todibo va sûrement quitter Nice dans les prochaines semaines mais le signal envoyé à la concurrence est clair : il faudra sortir le chéquier pour convaincre Florian Maurice, le nouveau directeur sportif du club, d’accepter et de laisser partir le néo international français (2 sélections). Néanmoins, l’OGCN a d’ores et déjà anticipé son départ et travaille sur plusieurs pistes. Ces derniers jours, le nom de Danilho Doekhi, solide central de l’Union Berlin, est ressorti. Les Aiglons vont devoir faire le bon choix pour son remplaçant, car le départ à venir de Todibo n’est pas forcément une bonne nouvelle étant donné sa complémentarité avec Dante depuis trois saisons.