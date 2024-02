Nice ‍: Le syndicat des arbitres vole au secours de Clément Turpin

Dans : OGC Nice.

Par Mehdi Lunay

A la suite d'OL-Nice vendredi soir, Clément Turpin a été très critiqué par le président niçois Jean-Pierre Rivère. Ce dernier a dénoncé l'arrogance de l'arbitre international, se plaignant qu'il était intouchable. Le syndicat des arbitres fustige ces propos.

Une fois n'est pas coutume, l'homme le plus médiatisé à l'issue d'un match de Ligue 1 a été l'arbitre vendredi soir. Pour OL-Nice, c'était Clément Turpin en l'occurrence. Le plus célèbre sifflet du football français actuel est accusé d'avoir oublié au moins deux penaltys indiscutables aux Niçois. Le directeur technique de l'arbitrage français Stéphane Lannoy a avoué être d'accord avec Nice concernant une faute de Tagliafico à l'encontre de Lotomba. Néanmoins, les propos de Jean-Pierre Rivère concernant Clément Turpin ne passent pas chez les officiels. Après le match, le président de l'OGC Nice avait reproché à l'arbitre international son « arrogance » et le fait qu’il était « intouchable » en France.

Le syndicat des arbitres appelle au calme et à la retenue

Des insinuations inacceptables pour le SAFE (Syndicat des arbitres de football élite) qui a publié un communiqué pour défendre Clément Turpin. Au-delà de l'officiel, c'est surtout l'homme qui ne peut être attaqué par un président de club. Démarrant son texte par « Du calme svp ! Soyons constructifs au service du football », le syndicat des arbitres a surtout voulu alerter sur les tensions grandissantes entre le corps arbitral et les clubs de Ligue 1.

« Une petite musique revient ces dernières journées. Les arbitres se retrouvent de nouveau au cœur des critiques. La fin de saison approche, avec ses enjeux. Y a-t-il encore des périodes de raison ? Ces dernières semaines, plusieurs déclarations et commentaires mettent en cause l’intégrité et la compétence des arbitres. Le match Lyon-Nice arrive dans la continuité des Nantes-Clermont, Montpellier-Lille ou encore Clermont-Brest. Le SAFE ne peut que regretter les attaques ad hominem à l’encontre d’un collègue. Autant il apparaît tout à fait normal qu’un président de club puisse livrer son opinion sur la performance d’un arbitre, autant il est tout simplement inadmissible qu’il s’en prenne à l’homme. Non, les arbitres ne sont pas arrogants, et la discussion apaisée qui a eu lieu après match hier soir loin des plateaux TV entre le président de Nice et le corps arbitral l’a une fois encore démontré », a écrit le SAFE tout en appelant les instances à ne plus laisser passer ce genre d'attaques.