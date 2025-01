Nice et Ineos, la terrible annonce

Dans : OGC Nice.

Par Corentin Facy

Propriétaire de l’OGC Nice, le puissant groupe Ineos n’a plus l’intention de mettre de l’argent dans le club de la Côte d’Azur. La priorité est désormais de redorer le blason de Manchester United.

En août 2019, l’OGC Nice officialisait la vente du club au puissant groupe britannique Ineos détenu par Jim Ratcliffe. Une nouvelle ère pour le Gym, qui n’a cependant jamais lutté pour le titre ni même pour se qualifier en Ligue des Champions. L’espoir a longtemps été présent, mais ce n’est plus le cas à présent. Et même si Franck Haise réalise un excellent début de saison, les propriétaires de l’OGC Nice ne font clairement plus du club azuréen une priorité.

Nice officialise la signature de Baptiste Santamaria https://t.co/p8H9sN28Wo — Foot01.com (@Foot01_com) January 22, 2025

Il faut dire que ces derniers mois, Ineos est entré au capital de Manchester United et la situation très complexe des Red Devils en Premier League accapare toute l’attention de Jim Ratcliffe. Nice va en payer les conséquences au prix fort selon Romain Molina puisque le journaliste annonce sur son compte X qu’à présent, il ne fallait plus compter sur de gros efforts financiers de la part d’Ineos en France.

Ineos ne veut plus investir à Nice

« Le projet ambitieux INEOS à Nice est fini : même cet été, la direction ne donnera pas un sou pour le mercato. Le club va devoir se débrouiller tout seul, INEOS ayant d'autres priorités et soucis avec Manchester United… » a clairement fait savoir le journaliste sur les réseaux sociaux. Une terrible annonce qui peut faire craindre le pire à Nice pour les mois et les années à venir. Il faut donc souhaiter que Franck Haise continue à faire des miracles au côté de Florian Maurice… à condition que les deux hommes acceptent de rester dans un projet qui risque de devenir low-cost au fil du temps. Pas vraiment de quoi aborder l’avenir avec sérénité, ni pour les dirigeants du club, ni pour les supporters. Mais entre Nice et Manchester United, Ineos refuse de courir deux lièvres à la fois et a fait son choix.