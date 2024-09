Ndombele version OL, Nice n’en revient pas

Dans : OGC Nice.

Par Eric Bethsy

En difficulté depuis plusieurs saisons, Tanguy Ndombele espère retrouver son meilleur niveau à l’OGC Nice. Un pari en bonne voie puisque le milieu de terrain rend déjà des copies satisfaisantes. A l’origine de son arrivée, le directeur sportif Florian Maurice se dit agréablement surpris.

Il fallait être audacieux pour tenter le pari Tanguy Ndombele (27 ans). Depuis son premier passage à l’Olympique Lyonnais (2017-2019), le milieu de terrain n’a jamais réussi à confirmer. Tottenham doit encore regretter les 62 millions d’euros (hors bonus) investis sur son transfert. Les Spurs n’ont pas reconnu le Français renvoyés en prêt à Lyon, puis à Naples et plus récemment à Galatasaray, à chaque fois sans succès.

Maurice ne s'y attendait pas

Incapable de retrouver son meilleur niveau, l’ancien joueur d’Amiens a souvent été critiqué pour son implication, sa condition physique et son irrégularité. Tottenham l’a donc libéré de son contrat cet été, le moment choisi par l’OGC Nice pour le relancer. Tanguy Ndombele s’est engagé pour deux saisons grâce au directeur sportif Florian Maurice qui l’avait déjà attiré à l’Olympique Lyonnais. Résultat, après trois titularisations en Ligue 1 cette saison, le nouvel Aiglon a déjà bluffé son supérieur.

Cette passe de Tanguy Ndombele 😍 pic.twitter.com/rw7OHixV5G — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) September 4, 2024

« On ne l’imaginait pas à ce niveau-là aujourd’hui, a avoué le dirigeant dans les colonnes de Nice-Matin. Quand je prends la décision de le faire venir, avec Fabrice Bocquet (directeur général du Gym), avec le coach (Franck Haise), j’ai confiance en lui, je le connais depuis longtemps. Je sais ce qu’il est capable de faire, de ne pas faire non plus. Il a besoin d’un environnement sain où il se sentira bien pour évoluer à son meilleur niveau. Il n’en est pas encore là mais il est sur le bon chemin. » S’il parvient à retrouver la forme et ses sensations, l’international tricolore (7 sélections) pourrait devenir un atout majeur pour l’OGC Nice.